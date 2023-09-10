Kenevirden 'First Lady' modeli

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi'nde, Osmanlı zarafetini geleneksel motiflerle harmanlayarak anti bakteriyel kumaşlardan özgün kıyafetler tasarlayan kadın ustalar, aksesuarda da özel tasarımlı 'First Lady' modelini üretti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 yıl önce 'Türkiye'nin Kenevir Ekim Merkezi' ilan ettiği Samsun'da ürün yetiştiriciliği devam ediyor. Vezirköprü ilçesi Narlısaray Mahallesi'nde 2 bin 500 dekar alanda yetiştirilen kenevirler, eylül ayında hasat ediliyor. Liflerinden elde edilen iplikler, Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi'ndeki ahşap tezgahlar da kumaşa dönüştürülüyor

22 tezgahta, günde 88 metre ip dokunan atölyede, içerisinde hiçbir kimyasal madde katkı bulunmayan, yazın serin, kışın ise sıcak tutan anti bakteriyel kumaşlardan gömlek, pantolon, yelek, kimono, elbise, şal, atkı ve peşkir, ranır, perde, çeyizlik ev tekstili ve mefruşatları ile çanta, broş, takı ve hediye kutularından oluşan aksesuarlar üretiliyor.

3 ay eğitim aldıktan sonra istihdam edilen 30 yaş ve altı kadınlar, şık, rahat, dayanıklı ve organik ürünler tasarlıyor. Atölyede hem meslek öğrenen hem de aile ekonomilerine önemli katkı sağlayan kadınlar, kıyafet ve mefruşattaki başarılarını aksesuarda da gösteriyor. Çanta, broş, kese, takı ve hediye kutusu tasarımlarıyla dikkat çeken atölyenin kadın çalışanları, dünya liderlerinin eşleri için düşündükleri 'First Lady' modeli aksesuarları, satış mağazası ile sosyal medya hesaplarında beğeniye sundu. Yeni model aksesuarlar kısa sürede büyük ilgi görürken, ürünleri sosyal medya hesaplarında gören 10 ülkeden çok sayıda gurbetçi vatandaş, kişiye özel kıyafet ve aksesuar talebinde bulundu.

"Üretim için desteğe devam"

Kenevirin Samsun için önemli bir ürün olduğunu söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun'u ülkemizin kenevir ekim merkezi ilan eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Çünkü endüstride artık 'yeşil altın' olarak bahsedilen kenevir üretiminde en doğru tercih Samsun idi. Vezirköprü'de yetiştirilen kenevir lifleri, ip haline geldikten sonra atölyemizde dokunup kumaşa, ardında da modellenip satışa hazır kaliteli ürünler haline geliyor. Bu süreç bizim açımızdan çok anlamlı ve gurur verici bir durum. Ürünlerimize yönelik talep de oldukça yoğun, bu da bizi mutlu ediyor. Tarıma ve şehir ekonomisine katkı noktasında hem kenevir yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, hem de ürün çeşitliliğinin artırılıp pazarlanmasına yönelik desteklerimize devam edeceğiz" İfadelerini kullandı.

"Tekstil firmaları kumaş bekliyor"

Renk, desen ve model uyumuna göre tasarlanarak hazırlanan kıyafet, aksesuar ve mefruşatları, kalite kontrolünden geçirdikten sonra kargoyla sahibine gönderen Kenevir ve İpek Atölyesi, tekstil firmalarına da kumaş tedarik ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'deki firmalara yöresel desenli kumaş gönderdiklerini söyleyen Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi Sorumlusu Şermin Erdem, "Aralarında ünlü tasarımcıların da bulunduğu çok sayıda kişi bizden kombin tamamlayıcı 'First Lady' modeli çanta ve broş ile diğer aksesuar ve kıyafetler talep etti. Bu model çok özel bir tasarım çalışmasıyla ortaya çıktı. Kısa sürede de hak ettiği ilgiye kavuştu. Şuan bir yandan bunları hazırlıyor, diğer yandan da yerel zanaatkarlığı yaşatan, yetenekli kadın dokumacılardan kumaş alarak tasarladığı kıyafetleri yurt dışına pazarlayan bir firmamıza kumaş dokuyoruz. Zorlanıyoruz ama inşallah siparişleri zamanında teslim edeceğiz" diye konuştu.

Atölyede, Osmanlı Dönemi'nin el dokuma zanaatını geleceğe miras bırakmanın heyecanıyla üretim yaptıklarının altını çizen Erdem, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle, 19 kadın ile birlikte kültürel mirasa sahip çıkarak, adeta başarı öyküsü yazdıklarını sözlerine ekledi. - SAMSUN