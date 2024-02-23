Samsun'da kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları başlatıldı
Samsun'un Bafra ilçesinde orta refüje çıkan otomobilin kaçan sürücüsünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Samsun'un Bafra ilçesinde orta refüje çıkan otomobilin kaçan sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Samsun-Sinop kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi mevkisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 55 AIV 314 plakalı otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra orta refüje çıkarak durdu.
Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.