Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: Yabancı Uyruklu 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun- Ankara kara yolu uygulama noktasında takip edilen bir aracı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 7 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen Irak uyruklu 2 kişi yakalandı.

Emniyete götürülen zanlılar, işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi görevlilerine teslim edildi.