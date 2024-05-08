Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: Yabancı Uyruklu 2 Zanlı Gözaltına Alındı
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Ankara kara yolu uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 7 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Irak uyruklu 2 kişi, yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilerek yakalandı. Zanlılar, işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi görevlilerine teslim edildi.
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun- Ankara kara yolu uygulama noktasında takip edilen bir aracı durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, 7 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.
Yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen Irak uyruklu 2 kişi yakalandı.
Emniyete götürülen zanlılar, işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi görevlilerine teslim edildi.