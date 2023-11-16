Samsun'da Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı ve birçok kazı malzemesi ele geçirildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Çalışma sonucu şüpheliler A.A, M.A, A.M. ve Z.T. kaçak kazı yaparken gözaltına alındı.

Bu kişilerden 1 jeneratör, 1 hilti, 1 balyoz, 1 levye, 2 kürek, 2 demir çubuk ve 5 demir çivi ele geçirildi.