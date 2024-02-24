Üye Girişi
Haberler

Samsun'da gümrük kaçakçılığı operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:

Samsun'un Canik ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, gümrük kacağı parfümleri piyasaya sürmeye çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Canik ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, gümrük kacağı parfümleri piyasaya sürmeye çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, İlkadım ilçesi Ankara yolu polis uygulama noktasında durdurulan 2 araç ile bu araçlardaki 3 şüphelinin üzerinde, Canik'te de bir iş yerinde yaptıkları aramalarda, 25 plastik şişede parfüm, 105 cam şişede parfüm ve 61 şişe parfüm yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden yabancı uyruklu olan 2'sinin Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği, diğer zanlının ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

İlkadım Samsun Canik Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Berat gecesi mesajları 2024: Berat kandili resimli, ayetli, hadisli mesajlar! Facebook, Instagram, WhatsApp hayırlı kandiller mesajları Fenerbahçe Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fenerbahçe Kasımpaşa maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe Kasımpaşa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe Kasımpaşa maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bugün kandil mi? 24 Şubat Cumartesi bugün kandil gecesi mi, ne kandili? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE-KASIMPAŞA) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 24 Şubat GÜNÜN MAÇLARI Fenerbahçe Kasımpaşa maçı CANLI izle! 24 Şubat Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Saadet Partisi İzmir belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi İzmir adayı Mustafa Erduran kimdir? Saadet Partisi İstanbul belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi İstanbul adayı Birol Aydın kimdir? Saadet Partisi Isparta belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Isparta adayı Aydın Apaydın kimdir? Saadet Partisi Iğdır belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Iğdır adayı Necmettin Turan kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title