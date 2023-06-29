- Samsun'da bayram gezmesine giden gençlerin aracı takla attı: 3 yaralı

SAMSUN - Samsun'da bayram gezmesine giden gençlerin içinde bulunduğu otomobilin yoldan çıkıp ağaca çarpıp takla atarak ters döndüğü kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Anadolu Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Havza ilçesinden bayram dolayısıyla gezmek için Atakum ilçesi sahiline giden Recep Zengin idaresindeki 29 AC 731 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak çam ağacına çarpıp takla atıp ters döndü. Kazada, otomobilde bulunan Ali Gökmen (20), Abdulkadir Gökmen ve Yuğşa Özbek yaralandılar. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.