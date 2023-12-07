Haberler ›› Güncel ›› Samsun'da araçta radar tespit cihazı ele geçirildi

Samsun'da araçta radar tespit cihazı ele geçirildi

7 Aralık 2023 20:53 Son Güncelleme: 20:54 Abone Ol

Samsun'un Yakakent ilçesinde yapılan bir uygulama sırasında bir araçta radar tespit cihazı ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.