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Samsun'da 74 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde yalnız yaşayan 74 yaşındaki Naide Ay, evinde ölü bulundu. İtfaiye ekipleri tarafından hareketsiz halde bulunan Ay'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 74 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sungurlu Mahallesi Kirazbucağı Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Naide Ay'a (74) ulaşamayan yakınları, itfaiyeye haber verdi.

Eve balkondan giren Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaşlı kadını hareketsiz halde yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemede, Ay'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Ay'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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