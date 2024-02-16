Samsun'da 390 sentetik ecza hapı ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir araçtan atılan poşette 390 sentetik ecza hapı ele geçirildi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde bir otomobilden dışarıya poşet atıldığını belirledi. Yapılan aramada, poşette uyuşturucu nitelikli 390 sentetik ecza hapı bulundu. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir araçtan atılan poşette 390 sentetik ecza hapı ele geçildi.
Alınan bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde bir otomobilden dışarıya poşet atıldığını belirledi.
Poşette yapılan aramada, uyuşturucu nitelikli 390 sentetik ecza hapı olduğu tespit edildi.
Poşeti atan şüphelinin bulunması için çalışma başlatıldı.