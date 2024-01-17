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Samsun'da 31 Bin Makaron Ele Geçirildi, Bir Kişi Gözaltına Alındı

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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda 31 bin 20 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca tütün ve tütün sarma makinesi de bulundu.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda 31 bin 20 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya üzerinden genel güvenliği kasten tehlikeye düşüren görüntüler paylaştığı tespit edilen bir şahsın ikamet ve iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda doldurulmuş ve boş toplam 31 bin 20 makaron, 1 kilo 600 gram kıyılmış tütün, tütün sarma makinesi ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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