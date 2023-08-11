Samsun Büyükşehir Belediyesi Proje Tanıtım Gezilerine Devam Ediyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yerel ve yaygın basın kuruluşlarının temsilcilerine yapılan çalışmaları tanıtmak için proje tanıtım gezilerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği projelerin son durumu basın mensuplarına aktarıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB), proje tanıtım gezilerine devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Süleyman Demirtaş, Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Gürkan'ın katılımıyla gerçekleştirilen gezide Samsun'da bulunan yerel ve yaygın basın kuruluşlarının temsilcilerine yapılan çalışmalar yerinde anlatıldı.

Demirtaş, Saathane Meydanı, Aile Yaşam Merkezi, İlkadım Spor Kompleksi, Kilit Parke Bordür ve Beton Boru Fabrikası, Bilim Merkezi ve Planetaryum, İlçe Transfer Merkezi, Alo 153 Kent Yönetim Merkezi, Toybelen Sanayi Sitesi ve Şehir Kütüphanesi projelerinde gelinen son durum ile ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

"Kentin dört bir yanında projeler gerçekleştiriyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in önderliğinde büyük bir gayret sarf edip 'Yapılamaz' denilen hizmetleri hayata geçirdiklerini belirten Demirtaş, "Kentimizin dört bir yanında Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları hızla devam ediyor. Biten inşaatların yanında devam eden inşaatlarda da süreç hızlı bir şekilde ilerliyor. Yeni projelerin tamamlanmasını vatandaşlarımızın da heyecanla beklediğini biliyoruz. Samsun'un her noktasında çalışıyoruz. Alt ve üstyapı çalışmalarından, vizyon projelere her alanda vatandaşlarımız için canla-başla çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - SAMSUN