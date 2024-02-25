Samsun Bafra'da Jandarma Asayiş Uygulaması
Samsun'un Bafra ilçesinde Jandarma ekipleri asayiş uygulaması düzenledi. Uygulama sonucunda 1 kişi yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri asayiş uygulaması düzenledi.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş yönünden aranan kişilerin yakalanmasına yönelik sabit nokta uygulaması gerçekleştirdi.
Samsun-Sinop kara yolu Çetinkaya Mahallesi mevkisinde yapılan uygulamada 40 araç kontrol edilirken 238 kişiye de GBT sorgusu yapıldı.
Uygulama esnasında, yoklama kaçağı olduğu öğrenilen 1 kişi yakalandı.