Üye Girişi
Haberler

Samsun Bafra'da Asarkale'de Kazı Çalışmaları Başlatılacak

Güncelleme:

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Asarkale'de arkeolojik kazı çalışmalarının başlatılacağı bildirildi. Kazılar sonucunda tarihi dokunun gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

Samsun'un Bafra ilçesindeki Asarkale'de kazı çalışmaları başlatılacağı bildirildi.

Bafra Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Helenistik döneme ait, savunma amacıyla yapılmış, Kızılırmak Vadisi'ndeki Asarkale'de arkeolojik kazıların başlatılmasına yönelik Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile protokol imzalandı.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Asarkale'nin önümüzdeki süreçte yapılacak kazı çalışmaları neticesinde tarihi dokusunun gün yüzüne çıkarılacağını belirtti.

Bafra'da İkiztepe kazılarının da yıllarca sürdüğüne işaret eden Kılıç, "Asarkale kazı çalışmaları aynı zamanda Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'mize de farklı bir anlam getirecek olmasının yanında festival sürecindeki etkinlik yelpazemizde de yeni bir renk katmış olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Samsun Bafra Festival Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 28 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! DEM Parti Mardin Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin adayı Ahmet Türk ve Devrim Demir kimdir? KADİR GECESİ NE ZAMAN 2024? Kadir Gecesi hangi gün, fazileti nedir? Kızılcık Şerbeti 53. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 53. Bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 28 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! DEM Parti Malatya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Malatya adayı Sevim Şimşek Bayram ve Abdulvahap Ekim kimdir? DEM Parti Kütahya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kütahya adayı Sibel Temel ve Hakan Etemoğlu kimdir? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 28 Şubat Çarşamba puan durumu ne? Topkapı'da tramvay kazasında son durum nedir? Tramvay kazasından ölen, yaralı var mı? 31 MART SEÇİM ANKETİ | İmamoğlu mu Kurum mu? Vatandaş ne diyor? Kate Middleton ne ameliyatı oldu? Galler Prensesi Kate Middleton son durumu nedir? DEM Parti Konya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Konya adayı Bülent Kılıç kimdir? Aleyna Dalveren kimdir? Aleyna Dalveren tutuklandı mı, neden tutuklandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title