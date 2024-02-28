Samsun Bafra'da Asarkale'de Kazı Çalışmaları Başlatılacak

Samsun'un Bafra ilçesindeki Asarkale'de kazı çalışmaları başlatılacağı bildirildi.

Bafra Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Helenistik döneme ait, savunma amacıyla yapılmış, Kızılırmak Vadisi'ndeki Asarkale'de arkeolojik kazıların başlatılmasına yönelik Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile protokol imzalandı.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Asarkale'nin önümüzdeki süreçte yapılacak kazı çalışmaları neticesinde tarihi dokusunun gün yüzüne çıkarılacağını belirtti.

Bafra'da İkiztepe kazılarının da yıllarca sürdüğüne işaret eden Kılıç, "Asarkale kazı çalışmaları aynı zamanda Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali'mize de farklı bir anlam getirecek olmasının yanında festival sürecindeki etkinlik yelpazemizde de yeni bir renk katmış olacak." ifadelerini kullandı.