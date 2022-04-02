Şampiyon Taha Akgül, yurda döndü

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 9. altın madalyasını kazanan Taha Akgül, yurda döndü.

Milli sporcu Taha Akgül ile kadınlar 50 kiloda altın madalya alan Evin Demirhan Yavuz ve bronz madalya elde eden Münir Recep Aktaş, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda törenle karşılandı.

Erkekler serbest stil 125 kiloda kürsünün ilk basamağında yer alan Taha Akgül, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada "Dile kolay, söylemesi kolay geliyor da 9 deyince, biz gerçekten ciddi mücadeleler yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Çok ciddi antrenmanlar yaparak madalya kazanma seviyesine gelindiğine vurgu yapan Taha, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek nasip oldu. Gürcü rakibim, kısa süre önce Tokyo Olimpiyatları'nda finalde güreşti. Güçlü rakiplerimi yenerek altın madalyaya ulaşmam beni ayrıca mutlu etti. Takımımız da Avrupa ikincisi oldu. Şampiyonluğu kıl payı kaçırdık. Başarılı bir turnuva geçti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Milli güreşçiler, törenin ardından üstü açık otobüsle şehri gezdi.