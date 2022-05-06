Samandağ Belediyesi Spor Kulübü, başarı hikayelerine bir yenisini daha ekledi

19 MAYIS, SAMSUN (Bültenler) - 6 Mayıs Cuma günü saat 10:30'da Samandağ ilçe Stadında yapılan Gençlik koşusunda Samandağ Belediyesi Spor Kulübü öğrencilerinden;

Yıldız Kızlar kategorisinde Ezel Sağaltıcı birinci, Damla Nefşioğulları ikinci, Nazlıcan Serin üçüncü oldu.

Yıldız Erkekler kategorisinde Ali Mert Görür birinci, Selim Adana ikinci, İsmail Saf üçüncü oldu.

Genç Kızlar kategorisinde Meryemce Gündüz ikinci oldu.

Samandağ Belediye Spor Kulübü antrenörlerinden Eylem Okur yaptığı açıklamada; " 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Samandağ'da İlçe Spor Müdürlüğünce yapılan Gençlik koşusunda 2 kupa ve 7 madalya alarak önemli bir başarı elde ettik. Spora ve sporcularımıza sağladıkları desteklerden dolayı Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz'a çok teşekkür ederiz." İfadelerine yer verdi.

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