Üye Girişi
Haberler

Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, Yılın Kareleri'ne oy verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri'ne oy verdi. Şanlı, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri"ne oy verdi.

Şanlı, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", "Çevre-Yaşam"da Osmancan Gürdoğan'ın "Zamanın donduğu an" ve Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda" fotoğraflarını beğenen Şanlı, "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karesini seçti.

Şanlı, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "Bekleyiş", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğraflarına oy verdi.

Teknik direktör Şanlı, fotoğraflar arasından seçim yapmanın kolay olmadığını söyledi.

Seçkide hem sevinç hem de üzüntünün yer aldığı çok anlamlı fotoğrafların bulunduğunu belirten Şanlı, "Büyük bir emek var. O anı yakalamak çok kolay değil. Mutluluğu seçmek biraz daha kolay olabiliyor ama üzüntüyü seçmek cidden zor. 2023'e baktığınızda çok fazla üzüntüler yaşadık her anlamda. O yüzden umarım 2024 bütün dünyaya barış, sağlık, birliktelik, güzellikler getirir. Ülkemiz için de başarı dolu güzel bir yıl olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Tuncay Şanlı Sakaryaspor Emin Sansar Spor Deprem Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki! 26 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 26 Ocak Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Çelik Yumruklar filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Çelik Yumruklar (Real Steel) filmi nerede çekildi, ne zaman, hangi ülke ve şehirde çekildi? Adıyaman'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 25 Ocak Adıyaman'da kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi! Az önce kaç büyüklüğünde deprem oldu? Malatya'da kaç şiddetinde, büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA MALATYA DEPREM! Malatya'da deprem mi oldu? Son dakika Malatya'da az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Elazığ deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Elazığ'da kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA 25 OCAK AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Malatya'da en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Gelinim Mutfakta Melahat Kimdir? Gelinim Mutfakta Melahat kaç yaşında, nereli? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası faiz kararı kaç oldu? Faiz kararı son dakika ne oldu? SON DAKİKA FAİZ KARARI 2024 OCAK! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz arttırdı mı, kaç oldu? SON DAKİKA FAİZ KARARI 2024 OCAK!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title