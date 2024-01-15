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Sakaryalı öğrencilerden şehit ailelerine mektup

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Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki Fatmahanım İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit düşen 9 askerin ailesine mektup yazdı. Okul bahçesinde saygı duruşunda bulunan öğrenciler, öğretmenlerinin okuduğu şehitlerin biyografilerini dinledi. Şiir ve Türk bayraklı resimlerle süsledikleri mektupları, şehit ailelerine göndermek üzere öğretmenlerine teslim etti.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde öğrenciler, Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit düşen 9 askerin ailesine mektup yazdı.

Pamukova Fatmahanım İlk ve Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesinde şehit düşen askerler için saygı duruşunda bulundu.???????Daha sonra öğretmenler, sınıflarda öğrencilere şehitlerin biyografisini okudu.

Öğrenciler, şiir ve Türk bayraklı resimlerle süsledikleri mektupları, şehit ailelerine göndermek üzere öğretmenlerine teslim etti.

Kaynak: AA / Güncel

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