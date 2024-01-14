Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler için dua edildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için Sakarya ve Kocaeli'deki camilerde dua edildi.

Sakarya'da tarihi Orhan Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler için Yasin-i Şerif okundu.

İl Müftü Yardımcısı Caner Akdemir, daha sonra cemaatle şehitler için dua etti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki tarihi Fevziye Camisi'nde de imam ve müezzinler tarafından Yasin-i Şerif okundu.

İl Müftü Vekili İhsan Yeğen, şehit askerler için dua etti.