Sakarya haberi | Sakarya'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü Güncel Haberler Sakarya gündem haberi... Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. İlçe merkezinden geçen D-650 kara yolunda seyreden Kadir Can (63) idaresindeki 54 RH 740 plakalı motosiklet, Yeni Sanayi Sitesi girişinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalt yolda sürüklenen sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Can'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ceset, incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü. Güncel Kaynak: AA / İsmail Timur Çetintaş Hisarcık Pamukova Sakarya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sakarya haberi | Sakarya'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.