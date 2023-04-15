Sakarya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde emlakçılar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kadın yaralandı.

Tepecikler Mahallesi'nde emlakçı Ahmet K, aralarında anlaşmazlık olan meslektaşı Uğur M'ye tapu dairesinden çıktıktan sonra Hükümet Konağı önündeki Rauf Denktaş Caddesi'nde tabanca ile ateş etti.

Uğur M'nin yara almadan kaçtığı olayda silahını ikinci kez ateşleyen Ahmet K. orada bulunan emlakçı Derya Ö'yü ayaklarından vurarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Geyve Devlet Hastanesine kaldırılan Derya Ö. Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri Ahmet K'nin yakalanması için çalışma başlattı.