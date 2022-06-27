Sağanak nedeniyle taşan çay, Kastamonu-Ankara kara yolunda çökmeye yol açtı
AA - Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'da etkili olan sağanak nedeniyle oluşan taşkın sonucu Kastamonu-Ankara kara yolunun bir bölümü çöktü.
Kastamonu'da etkili olan sağanak nedeniyle oluşan taşkın sonucu Kastamonu-Ankara kara yolunun bir bölümü çöktü.
Kentte gece başlayan sağanak nedeniyle Kara Su Çayı taştı. Su, Çatören mevkisinde Kastamonu-Ankara kara yolunun bir bölümünün çökmesini yol açtı.
Trafik ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede ulaşım, kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.
AA / Özgür Alantor - Güncel