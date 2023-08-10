Safranbolu'da Sel Baskınlarına Karşı Yağmur Suyu Drenaj Hattı Çalışmaları Devam Ediyor

Safranbolu Belediyesi tarafından ilçede aşırı yağışlar sonrası sel baskınlarının yaşanmaması için başlatılan yağmur suyu drenaj hattı çalışmaları devam ediyor. İlk etapta tamamlanan çalışmaların ardından ikinci etap için çalışmalara başlandı.

Safranbolu Belediyesi tarafından ilçede aşırı yağışlar sonrası sel baskınlarının yaşanmaması için başlatılan yağmur suyu drenaj hattı çalışmaları devam ediyor.

Safranbolu'da kuvvetli yağışların oluşturduğu sel suları ilçenin üst bölgelerinde başlayıp, orta ve alt bölümüne doğru çoğalarak konut veya bahçelerde sel baskınlarına neden oluyordu. Yaşanan durumla ilgili Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatıyla Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından sel sularını önlemeye yönelik yağmur suyu drenaj hattı çalışmaları temmuz ayı itibarıyla başlatıldı.

1. etapta İncekaya Caddesi, Şimşek Sokak, Tokatlı Caddesi, Çiftlik Caddesi yağmur suyu drenaj ana hat yapımı iki hafta gibi kısa bir sürede tamamlanırken; 2. etap olarak planlanan Eriklik Caddesi, Bulut Caddesi, Çiftlik Caddesi'nde yağmur suyu drenaj hattı yapımına ağustos ayının ilk haftası ile başlandı.