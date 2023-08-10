Safranbolu'da Restoranlarda Yangın Denetimi

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, tarihi çarşıda bulunan restoranlarda yangın denetimi gerçekleştirdi. İtfaiye Müdürü Mehmet Gökçü liderliğinde yapılan denetimlerde, bacalar, ocaklar, elektrik ve alarm sistemleri kontrol edildi.

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarihi çarşıda denetim yaptı. Olası yangınlara karşı restoranlarda yapılan denetim İtfaiye Müdürü Mehmet Gökçü öncülüğünde gerçekleşti.

Tarihi han, hamam, konaklarıyla ünlü Safranbolu'nun tarihi çarşı bölgesinde yer alan lokantalar Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince denetlendi. Ekipler, İtfaiye Müdürü Mehmet Gökçü öncülüğünde lokanta ve restoranların mutfak kısımlarında yer alan bacaları, ocakları, elektrik ve alarm sistemlerini kontrol etti.

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Gökçü, olası yangınlara karşı tedbir almak amacıyla yapılan denetimlere ilişkin "Amacımız tarihi çarşımızı, esnaflarımızı, vatandaşlarımızı çıkabilecek yangınlar öncesi yaptığımız denetimler ve alınacak tedbirlerle korumak. Denetimlerimiz devam edecek" diye konuştu.