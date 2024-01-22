Sadakataşı Derneği Depremlerden Etkilenen Şehirlere Yardım Dağıttı

Sadakataşı Derneği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller başta olmak üzere toplam 15 şehirde ihtiyaç sahiplerine kömür, bot ve mont dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Bu Kış Kalpler İyilikle Isınsın" çağrısıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 15 şehirde ilköğretim kademesindeki 3 bin 200 öğrenciye bot ve mont hediye edildi.

Kahramanmaraş, Malatya, Ağrı, Siirt, Ankara, Bursa, Hatay, Adana, Adıyaman, Manisa, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Gaziantep ve İstanbul'daki ihtiyaç sahibi 1800 aileye de birer ton kömür dağıtıldı.

Dernek, kış boyunca yurt içinde yardım çalışmalarını sürdürecek.