Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcı İriş'ten 'lisanslı depoculuğun artırılması' önerisi

SÜLOĞLU, EDİRNE (AA) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcı Mustafa İriş, lisanslı depoculuğun artırılması gerektiğini belirtti.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı İriş, Süloğlu ilçesinde partisinin düzenlediği iftara katıldı.

İriş, burada yaptığı konuşmada, lisanslı depoculuk sisteminin muhakkak yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sistemle stoklamalardaki yetersizliklerden kaynaklanan zayiatlar ortadan kalkar. Ülke genelindeki ürün stoklarına ait bilgiler daha güvenilir olur. Böylece stoklardaki ürünler, elektronik ürün senedi ile muazzam bir teminat oluşturur. Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) kullanımı yaygınlaştıkça borsa oluşur, gelişen zaman içerisinde çiftçinin kredi kullanma ihtiyacı azalır dolasıyla faiz yükü hafifler."

Programa, Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin ve partililer katıldı.