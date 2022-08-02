Rusya ve Azerbaycan savunma bakanları bölgesel güvenlik konularını görüştü - Haberler

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Rusya ve Azerbaycan savunma bakanları bölgesel güvenlik konularını görüştü

Rusya ve Azerbaycan savunma bakanları bölgesel güvenlik konularını görüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, bölgesel güvenlikle ilgili konular ele alındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da bugün telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan üçlü bildirilerin uygulanmasına ilişkin konuları müzakere etmişti.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Zakir Hasanov Sergey Şoygu Azerbaycan Rusya Güncel Haberler

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