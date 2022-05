Rusya, Dark Web'e girmeyi kolaylaştıracak! Yasak kaldırıldı - Haberler

Ukrayna'ya başlattığı işgal sonrasında Batılı ülkelerin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Rusya, ilginç bir adım attı. Kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan Roskomsvoboda'nın açıklamasına göre, Rus temyiz mahkemesi Tor Project'in engelini kaldırdı.

Rusya, Tor Project engelini iptal etti

Roskomsvoboda tarafından yayınlanan son yazıda, Tor Project'e yönelik engellerin "şimdilik" askıya alındığı ifade edildi. Bu karar sonrasında gizlilik odaklı tarayıcı Tor Browser yasağının da geçersiz olduğu dile getirildi. Ukrayna'yı işgaliyle birlikte bağımsız haberlere baskı yapan Rusya'nın, bu hamlesi merak uyandırıyor.

Tor Project engeline yönelik ilk çalışmalar yaklaşık dört yıl önce başlamıştı. 2021 yılının Aralık ayında Rusya'da Tor'u engelleyen mahkeme, altı aylık engelin ardından Tor web sitesindeki engellemeyi "geçici olarak" bozdu.

?? HUGE news worth celebrating!?? The Russian block on our website (https://t.co/Bfvw4mqWAV) has been successfully lifted for now, thanks to tireless work from our legal team in Russia, @RuBlackListNET. https://t.co/WCYhZvJkGy — The Tor Project (@torproject) May 19, 2022

Ancak Rusya'nın hala Tor üzerinde baskı oluşturacağını belirtmek gerekiyor. Putin yönetiminin birçok kez Tor ağını engelleme girişimi oldu ve mahkeme, yeni bir dava açılması için talimat verdi. Yine de Tor Project Rusya'da daha kolay erişilebilir hale gelirse, daha fazla insan anonim olarak internette gezinebilecek.

"Web sitemize yönelik engellemeyi kaldırma kararı, dijital haklar ve Rusya'da Tor kullanma özgürlüğü için inanılmaz bir haber. Bu önemli sonuç, Roskomsvoboda'nın ücretsiz desteği olmadan mümkün olmazdı, ancak mücadele bitmedi."

Tor ağı kullanıcılara büyük anonimlik sağlıyor olsa da, bu gizliliğin bazı durumlarda Dark Web için kullanıldığını da biliyoruz. Yani Rus kullanıcılar, Tor ağının hem avantaj hem de dezavantajlarından yararlanma potansiyeline sahip.

Aslında Tor'un gizliliği Twitter tarafından bile tercih ediliyor. Mart ayında sosyal medya devi, Rus kullanıcıların siteye ulaşması için Tor Onion hizmetini erişime açtı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

