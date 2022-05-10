Rus güçlerinin füze saldırısında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rus güçlerinin füze saldırısında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

AA - Güncel
 - Güncelleme:
Rus güçlerinin füze saldırısında 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Rus güçlerinin Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da bulunan bir AVM'ye yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Rus güçlerinin Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da bulunan bir AVM'ye yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Dün gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırı sonucu alışveriş merkezi olarak kullanıldığı iddia edilen binada yangın meydana geldi. Ukrayna Acil Durum Servisi görevlilerinin müdahalesi sonrasında söndürülen yangının ardından bölgede hasar tespiti çalışması yapıldı.

AA / Güncel

Ukrayna, Liman, Rus, Ölü, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title