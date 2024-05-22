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Rize'de silah kaçakçılığı operasyonu: 14 şüpheli adli işlem yapıldı

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Rize'de gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda, 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonda yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Rize'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde silah kaçakçılığı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, şahısların araç, ikamet, iş yeri ve üst aramalarında 3 ruhsatsız tabanca, 127 fişek, 2 av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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