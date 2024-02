Ramazan Kolilerinin Fiyatları Artıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, artan hayat pahalılığına dikkat çekerek Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde satılan ve içinde et, süt, peynir ve zeytin gibi temel ürünlerin yer almadığı Ramazan kolilerinin bile bu yıl 449 liradan satıldığını söyledi. Gürer, "2018 yılında Ramazan kolisi, 49 liraydı. Son 3 yıldır Tarım Kredi Kooperatifleri'ne gidiyorum, Ramazan kolisini alıyorum. 2022 yılında 169 lira; 2023 yılında 320 lira; bu yıl ise 449 lira 90 kuruştan Ramazan kolisi veriliyor ve içinde aynı ürünler var. Ramazan kolisinin yanına dahi yaklaşmak sorunlu hale geldi. İçinde et, süt, peynir, zeytin; et ve sütten mamul ürünler de yok. Pişirme giderini düşünün, bunun yanı sıra soğan, sebze bunun yanına katkı olarak değerlendirdiğiniz zaman Ramazan kolisi dahi artık vatandaşın erişimi için sorunlu hale geldi" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde satılan Ramazan kolisi fiyatlarının bile son derece yüksek olduğuna işaret etti. Gürer, İçinde et, süt ve peynir gibi temel gıdaların yer almadığı kolilerin bile bu yıl 449 liradan satıldığına dikkat çekti. Gürer, yaptığı açıklamada söyledi:

"TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MARKETLERİNDE RAMAZAN KOLİSİ 449 LİRA 99 KURUŞ"

"Ramazan kolisi, Ramazan ayından önce ya bir hayırsever tarafından alınır, dağıtılır ya da vatandaş Ramazan kolisi alarak Ramazan boyunca ihtiyaçlarını karşılardı. 2018 yılında Ramazan kolisi, 49 liraydı. Son 3 yıldır Tarım Kredi Kooperatifleri'ne gidiyorum, Ramazan kolisini alıyorum. 2022 yılında 169 lira; 2023 yılında 320 lira; bu yıl ise 449 lira 90 kuruştan Ramazan kolisi veriliyor ve içinde aynı ürünler var. ramazan kolisinin yanına dahi yaklaşmak sorunlu hale geldi. İçinde et, süt, peynir, zeytin; et ve sütten mamul ürünler de yok. Pişirme giderini düşünün, bunun yanı sıra soğan, sebze bunun yanına katkı olarak değerlendirdiğiniz zaman Ramazan kolisi dahi artık vatandaşın erişimi için sorunlu hale geldi."

"ENFLASYON DURMUYOR, GIDADA FİYATLAR ARTIYOR, YANLIŞ TARIM POLİTİKALARI RAFA DA YANSIYOR"

Gürer, kolinin içindekileri inceleyerek şunları söyledi:

"2 adet çorba, 2 adet 500 gramlık makarna, yarım kilo tuz, yarım kilo çay, 1 kilo kırmızı mercimek, 1 kilo pilavlık pirinç, 1 kilo nohut, 1 kilo şeker, 1 kilo pilavlık bulgur, 830 gram salça, 1 kilo un ve 1 litre yağ bulunuyor. Bunları bir aile Ramazan boyunca değil, birkaç gün içinde tüketir. Artan fiyatlar Ramazan kolilerine de yansıdı. Tarım Kredi Kooperatifinde dahi 449 lira 90 kuruştan satılıyor. Enflasyon durmuyor, gıdada fiyatlar artıyor, yanlış tarım politikaları rafa da yansıyor. Üretici ürettiği üründen para kazanamazken tüketici pahalı ürün alıyor. Ramazan pidesinin 250 gramı 15 lira olarak açıklandı, yani kilosu 60 liraya çıktı. Pideyi, bu ürünleri pişirmek için alınacak malzemeleri de katarsanız artık mutfaktaki yangının büyüklüğünü daha net görmüş olursunuz."