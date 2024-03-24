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Protestocular New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'ni Filistin'e destek için kapattı

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NEW Prostestocular, Gazze'deki duruma dikkat çekmek için halk arasında "The Met" olarak bilinen New York'un ünlü Metropolitan Sanat Müzesi'nin merdivenlerine Filistin'le dayanışma gösteren mesajların bulunduğu yamalı bir örtü sererek, müzenin merdivenlerini kapattı.

Çok sayıda protestocu müzenin merdivenlerinde bir araya geldi.

Yaklaşık 64 farklı parçadan oluşan büyük boyutlu yamalı örtüyle merdivenleri kapatan protestocular, müzikal enstrümanların eşliğinde "Özgür Filistin" ve "İsrail bugün kaç çocuk öldürdün?" sloganları attı.

Protestocular, aynı zamanda müzeye giren çıkanlara broşür dağıttı.

Broşürde, "Bugün özgür bir Filistin için 'The Met'e el koyuyoruz. Kamusal olarak fonlanan sanat kurumlarımız, Gazze'deki soykırımı görmezden geliyor ve Siyonistlerin yerleşimci, sömürgeci projesini desteklemeye devam ediyor. Hakkettiğimiz dünyayı biz inşa edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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