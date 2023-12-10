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Prof. Dr. Suraiya Faroqhi'den Osmanlı İmparatorluğu'nda Kadınlar Konferansı

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Alman akademisyen Prof. Dr. Suraiya Faroqhi, Köln'de düzenlenen etkinlikte Osmanlı İmparatorluğu'nda kadınların sosyal ve siyasi hayatlarını anlattı. Konferansta, Osmanlı'da eğitimli kadınlar, edebiyat, yayıncılık, tıp ve kadın hakları alanındaki önemli isimler tanıtıldı.

Alman akademisyen Prof. Dr. Suraiya Faroqhi, Almanya'nın Köln kentinde, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Kadın" temalı konferans verdi.

Osmanlı tarihçisi ve halen İbn Haldun Üniversitesi Tarih bölümü öğretim üyesi Faroqhi, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) düzenlediği etkinlikte Osmanlı'da kadınların sosyal ve siyasi hayatlarını anlattı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) gençlik kollarının destek verdiği etkinliğe farklı milletlerden dinleyiciler katıldı.

Faroqhi konuşmasında, Osmanlı'nın farklı dönemlerinde iyi eğitim almış kadınlar olduğunu belirterek, edebiyat, yayıncılık, tıp ve kadın hakları alanındaki önemli isimleri tanıtarak yaşamları hakkında bilgi verdi.

Konferansın sonunda soruları da yanıtlayan Prof. Dr. Faroqhi ayrıca, "Women in the Ottoman Empire ???????(Osmanlı İmparatorluğu'nda Kadın)" isimli kitabını imzaladı.

Kaynak: AA / Güncel

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