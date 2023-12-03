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Prof. Dr. İlber Ortaylı, Çorum'da söyleşiye katıldı

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Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Çorum 11. Kitap Kültür Günleri kapsamında düzenlenen söyleşiye katıldı. Ortaylı, Türkiye Cumhuriyeti'nin asker ve sivil bürokratlar tarafından kurulduğunu belirtti ve cumhuriyetin temel kurallarının devam ettiğini vurguladı.

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Çorum 11. Kitap Kültür Günleri kapsamında düzenlenen söyleşiye katıldı.

Ortaylı, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi'ndeki söyleşide yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin asker ve sivil bürokratlar tarafından kurulduğunu söyledi.

Devletin bütün siyasi yapıların üzerinde olduğunu belirten Ortaylı, " Türkiye Cumhuriyeti büyük bir cumhuriyettir. Çünkü onu kuranlar eski imparatorluğun adamlarıdır, sokaktan gelme haydutlar değildir. Eğer olsalar, cumhuriyet yaşamazdı. Yetişmiş generaller, bürokratlardır. Türkiye'nin temel kuralları, kanunları, müesseseleri devam etmiştir. Onun için de bu payidar olacak bir cumhuriyettir." ifadelerini kullandı.

Söyleşiye Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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