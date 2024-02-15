Kosova'nın başkenti Priştine'de İsrail'in Refah kentine yönelik saldırıları protesto edildi.

Kent merkezindeki Ulusal Tiyatro'nun önünde bir araya gelen göstericiler, Filistin bayraklarıyla "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Etnik temizliğe sessiz kalmayın", "Çocukları bombalamak meşru müdafaa değildir" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteriyi organize eden sivil toplum kuruluşu Feminist Düşünce ve Eylem Kolektifinin basınla paylaştığı bildiride, İsrail'in Refah kentini bombalamasıyla Filistinlilerin hayatta kalabileceği güvenli bir alanın kalmadığı belirtildi.

Filistinlilere veya dünyadaki herhangi bir topluma yönelik soykırıma karşı toplumsal ilgisizliğin normalleştirilmemesi gerektiğine işaret edilen bildiride, "İsrail'in Filistin'e yönelik ve her geçen gün daha kanlı bir şekilde yaşanan soykırımı, gördüğümüz en büyük dehşetlerden biridir. Bu nedenle gözlerimizi Refah'tan ve Filistin halkının acılarından alamıyoruz. Bir halk dünyanın gözü önünde katledilirken kayıtsız kalamayız." ifadeleri kullanıldı.

Gösteri olaysız sona erdi.