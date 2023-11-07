Fransız Pop Art Sanatçısı Jisbar İstanbul'da Sergi Açtı

Fransız pop art sanatçısı Jisbar, Jisbar İstanbul'da sergisiyle Kalyon Kültür Taş Konak'ta sanatseverlerle bir araya geldi. 14 Şubat'a kadar ücretsiz gezilebilecek sergide dikkat çeken eserler arasında Türk bayraklı Mona Lisa da yer aldı.

Asıl adı Jean-Baptiste Launay olan ünlü Fransız pop art sanatçısı Jisbar, Kalyon Kültür Taş Konak'ta ilk kez İstanbullu sanatseverlerle bir araya geldi. Klasik sanatın ünlü figürlerini kişiselleştirip, modern pop-art sanatıyla yeniden yorumlamasıyla tanınan Jisbar, Leonardo da Vinci'nin ölümünün 500. yıldönümü anma töreninde yeniden yorumladığı Mona Lisa tablosunun özgün bir versiyonunu uzaya göndererek dikkatleri üzerine çekmişti. İstanbul'un ilham kaynağı olduğu toplam 20 eser ve 40 adet orijinal baskı eserden oluşan 'Jisbar İstanbul'da' sergisinde Türk bayraklı Mona Lisa da yer aldı. Bugün gerçekleştirilen serginin açılışına Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, Murathan Kalyoncu, serginin küratörü Aslı Bora, sergi koordinatörü Hazal Paftalı ve çok sayıda davetli katıldı.

MotoGP Dünya Şampiyonu olan Fabio Quartararo, WeatherTech SportsCar Racing şampiyonu Pipo Derani ve ünlü Formula 1 sürücüsü Ayrton Senna gibi isimler onuruna yarış arabası ile kask üzerine eserler çalışan Jisbar, sergide Murathan Kalyoncu'ya ait olan motosiklet üzerine de Kalyoncu'yla birlikte boya püskürtme tekniğini uyguladı. Canlı performans da davetlilerin beğenisini topladı.

Sergi, yarın ziyaretçilere açılacak ve 14 Şubat'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

"HALKIMIZIN SANAT VE KÜLTÜR ALANINDA DAHA DA GELİŞMESİNİ AMAÇLIYORUZ"

Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu, "Bu sergide evrenselliği ve dünyanın ne kadar küçük olduğunu hissettim. Jisbar, pop art sanatçısı. Klasik sanatla, çağdaş sanatı birleştiren ve dünyaya mesaj veren genç bir yetenek. Özellikle çevre ve ırkçılığa karşı mesajlar veren çalışmalarda bulunmuş. Bu sergide de tüm ilhamını İstanbul'dan aldığını ve İstanbul'daki sanatseverlere hediye ettiği mesajını vermiştir. En çok Türk bayraklı Mona Lisa eserini beğendim. Mona Lisa paha biçilemez bir eser. Bu paha biçilemez eserin içinde Türk bayrağı olması bizim için gurur verici. Biz Kalyon Kültür olarak halkımızın sanat ve kültür alanında daha da gelişmesini amaçlıyoruz. 7'den 70'e tüm İstanbul halkı bu sergiye davetlidir ve sergilerimiz ücretsizdir" diye konuştu.

"SANKİ HİÇ UYUMAYAN BİR ŞEHİR"

İstanbul'a ilk kez gelen ve gördüğü ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten sanatçı Jisbar da, "Hakikaten çok muhteşem hissediyorum. Burada gerçekten inanılmaz bir şov ortaya koyduk. İnsanların bize sunduğu enerji de çok pozitif. Çok güzel karşıladılar, Kalyon Kültür'le iş birliği içerisinde bulunmak benim için büyük bir gurur kaynağı. Türkiye tarihi itibarıyla çok zengin bir ülke ama İstanbul özelinde düşündüğümüz zaman çok muazzam büyüklükte bir şehirden bahsediyoruz, çok kozmopolit ve sanki hiç uyumayan bir şehir gibi" dedi.

"SANATI UMUT BALONCUĞU OLARAK GÖRÜYORUM"

Sanata bakış açısına da vurgu yapan Jisbar, "Dünyanın dört bir yanında olup bitenleri düşündüğümüz zaman çok çılgın ve benim çok kalbimi kıran şeylerden geçtiğimizi söylemem gerekiyor. Böyle bir ortamda da ben sanatı bir umut baloncuğu şeklinde görüyorum. Renklerle oynuyorsunuz, pek çok oyun öğesi taşıyorsunuz sanat eserlerinizde. Çocuklar da bu şekilde iletişim kurabiliyorlar. Bence sanat vasıtasıyla kendi yolumuzu bulmamız gayet mümkün. Böylelikle bir gaye ortaya koyuyorsunuz ve bu gayenin peşinde koşarken zaten umut taşımaya başlıyorsunuz. Dünyanın dört bir yanına da bu mesajı iletiyorsunuz" dedi.

GELİR TÜRKİYE'DE İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOCUKLARA BAĞIŞLANACAK

Jisbar, "Burada aslında toplumsal boyutu olan bir sergiden de bahsediyoruz çünkü serginin akabinde oyuncaklar Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklara bağışlanacak. Buradaki kasklar da aynı şekilde bir fon oluşturularak ihtiyaç sahiplerine iletilecek. Böyle bir sosyal boyutu var. Eserlerimi ağırlamayı kabul eden ülkeye bir saygı duruşu niteliği taşıdığını söyleyebilirim. Ben sanatçı olarak aynı zamanda içinden geçtiğimiz ana da bir nişan koymayı hedefliyorum. Sanat dediğimiz şey zamansız ve biz buradan göçüp gittiğimizde de hala var olacak eserleri yansıtıyor. Tarihsel anı yakalamak istiyorum. Jisbar İstanbul'daydı ve Türkiye'de bulunduğu için de teşekkürlerini iletiyor demek istiyorum" ifadelerini kullandı.