Üye Girişi
Haberler

PKK/YPG, Haseke'de 2 sivili öldürdü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin Haseke kentinde işgal ettiği bölgede 2 sivile ateş açarak öldürdü. PKK/YPG'li teröristler, kuzenlerini almak için giden Mizal kardeşlerle tartışma yaşadıktan sonra ateş açarak 2 kardeşi öldürdü. PKK/YPG, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde insan hakları ihlalleri ve suçlar işlemektedir.

TEL Terör örgüttü PKK/ Ypg, Suriye'nin kuzeydoğusunda işgal ettiği Haseke'de 2 sivile ateş açarak öldürdü.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PKK/ Ypg'li teröristler işgal ettikleri Haseke'nin Meğluce köyünde dün Halid El-mizal ve Dahham El-mizal'e ateş etti.

Kaynaklar, önceden alıkonulan kuzenlerini almak için giden Mizal kardeşler ve PKK/YPG'li teröristler arasında sözlü tartışma yaşandığını belirtti.

Tartışma sırasında ateş eden PKK/YPG'li teröristler 2 kardeşi öldürdü.

PKK/YPG'li teröristler, Suriye'de işgal ettiği yerlerde, alıkoyduklarına işkence, öldürme ve silahlı kadrosuna katmak için çocukları kaçırma gibi insan hakları ihlali olan pek çok suç işliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Suriye YPG PKK Suriye İnsan Hakları Terör Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title