PKK/YPG, Haseke'de 2 sivili öldürdü
Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin Haseke kentinde işgal ettiği bölgede 2 sivile ateş açarak öldürdü. PKK/YPG'li teröristler, kuzenlerini almak için giden Mizal kardeşlerle tartışma yaşadıktan sonra ateş açarak 2 kardeşi öldürdü. PKK/YPG, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde insan hakları ihlalleri ve suçlar işlemektedir.
TEL Terör örgüttü PKK/ Ypg, Suriye'nin kuzeydoğusunda işgal ettiği Haseke'de 2 sivile ateş açarak öldürdü.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PKK/ Ypg'li teröristler işgal ettikleri Haseke'nin Meğluce köyünde dün Halid El-mizal ve Dahham El-mizal'e ateş etti.
Kaynaklar, önceden alıkonulan kuzenlerini almak için giden Mizal kardeşler ve PKK/YPG'li teröristler arasında sözlü tartışma yaşandığını belirtti.
Tartışma sırasında ateş eden PKK/YPG'li teröristler 2 kardeşi öldürdü.
PKK/YPG'li teröristler, Suriye'de işgal ettiği yerlerde, alıkoyduklarına işkence, öldürme ve silahlı kadrosuna katmak için çocukları kaçırma gibi insan hakları ihlali olan pek çok suç işliyor.