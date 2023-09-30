Pendik sahilinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Pendik sahilinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Pendik sahilinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 34 CMY 950 plakalı motosiklet ile 34 TD 517 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı Bülent Ecevit Kültür Merkezi mevkisinde çarpıştı.

Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.