Paris'te Olimpiyat Oyunları'na Hazırlık Yoğunluğu

Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Paris'te toplu taşımada yaşanacak yoğunluktan endişelenen kent sakinleri, başkentten bu süreçte uzaklaşmayı planlıyor.

Paris, yüz yılın ardından 26 Temmuz-11 Ağustos'ta Olimpiyat Oyunları'na tekrar ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 10 milyon kişinin yaşadığı Paris bölgesinin nüfusunun olimpiyatlar sırasında ikiye katlanması bekleniyor. Bölgeye bu süreçte yaklaşık 15 milyon turistin geleceği tahmin ediliyor.

Paris ve civarında salgın sırasında azaltılan toplu taşıma seferleri, bir daha Kovid-19 öncesindeki durumuna dönemedi.

Halihazırda şoför eksikliği, sefer gecikmeleri ve yapılan çalışmalar nedeniyle toplu taşımada yoğunluk yaşanıyor.

Paris sakinleri olimpiyatlar sırasında koşulların daha kötü olmasından endişe duyarken, olası yoğunluktan kaçmak isteyenler başkentten bu süre zarfında uzaklaşmayı planlıyor.

Başkentte Olimpiyat Oyunları için inşa edilen 2. Arena'da dün konuşma yapan Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, kent sakinlerini olimpiyatlarda kentte kalmaya çağırdı.

Hükümet, bu uluslararası spor etkinliği kapsamında toplu taşımada olası yoğunluğu önlemek için Parislileri olimpiyatlar süresince evden çalışmaya teşvik ediyor.

"Paris'ten kaçma kararı aldım"

Paris bölgesinde yaşayan öğrenci Nogaye Dieng, AA muhabirine, olimpiyatlar sırasında toplu taşımada yoğunluk olmasından endişe duyduğunu belirterek, "Bu süre zarfında Paris'ten kaçma kararı aldım." dedi.

Dieng, söz konusu spor etkinliği sırasında kente akın edecek insan kitlesiyle toplu taşımada nasıl baş edileceğini bilmediğini ifade etti.

Kendisi etkilenmese de mevcut toplu taşıma ağı üzerindeki çalışmalardan muzdarip olan çok sayıda kişi bulunduğuna işaret eden Dieng, hükümetin, olimpiyatlar süresince Paris'te olacak kişileri bisiklet, yürüyüş gibi alternatif ulaşım yollarını kullanmaya teşvik ettiğini söyledi.

Dieng, hükümetin Parislilere olimpiyatlar sırasında evden çalışmaya çağırmasını "iki yüzlülük" olarak değerlendirerek, bu etkinliğin organize edilmesiyle ilgili ülkede çok sayıda tartışma olduğunu belirtti.

Paris Olimpiyatları bağlamında sporun daha az öne çıkarıldığı değerlendirmesinde bulunan Dieng, "Daha çok ticarete dönüştü. Paris veya başka bir şehirde olması bunu değiştirmezdi." diye konuştu.

Dieng, etkinlik boyunca görevli polis, itfaiye erleri gibi çalışanların konaklaması için öğrencilerin yurt odalarının elinden alınması konusunda, "Bu skandal, bu etkinlik için öğrencileri kovmak skandal, iğrenç. Bu kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Paris'te Louvre Okulu'nda Sanat Tarihi öğrencisi Constance Grosche, olimpiyatlarda toplu taşımada çok fazla kişi olmasını beklediğini dile getirerek, "Nasıl başa çıkacağız bilmiyorum. Zaten lojistik sorunlar var genellikle. Şimdi daha da kötü olacak." şeklinde konuştu.

Grosche, olimpiyatlar sürecince başkentte kalmayacağını belirterek, "Bu konuda benim sorunum yok ancak burada kalacak arkadaşlarımı düşünüyorum ve 'nasıl yapacaklar?' diye kendime soruyorum. Bilmiyorum." dedi.

Paris'te genellikle otobüs kullandığını, sadece her zamanki gibi otobüs saatleri konusunda sorun yaşadığını aktaran Grosche, olimpiyatların çevre için bir sorun teşkil edebileceğine de dikkati çekti.

Grosche, etkinlik kapsamındaki parkurlar için Seine Nehri'nin temizlenmesine anlam veremediğini söyledi.

"Toplu taşımaya zar zor bineceğiz"

Öğrenci Audrey Perrier, Paris'te uluslararası spor etkinliği süresince toplu taşımaların dolu olacağını vurgulayarak, "Toplu taşımaya zar zor bineceğiz. Çok pahalı olacak." diye konuştu.

Perrier, bu nedenle bu süre zarfında başkentte kalmayı düşünmediğini dile getirerek, "Kalanlara kolaylık diliyorum." dedi.

Paris'te otomatik olmayan metro hatlarında sürekli kaza ve sorunlar yaşandığına değinen Perrier, "(Olimpiyatlarda toplu taşımadaki) Kalabalıkla beraber bir felaket olacak." değerlendirmesini yaptı.

Perrier, olimpiyatlar sırasında yurtlarından edilecek öğrencilere haksızlık yapıldığı yorumunda bulunarak, Olimpiyat Oyunları'nın çok kötü organize edildiğini söyledi.