Pamukova'da İsyan Yüklü Tır Kaza Yaptı ve Alev Aldı

Pamukova ilçesinde meydana gelen kazada, ısıcam yüklü tır bariyere çarptı ve alev aldı. Sürücü hafif yaralandı ve araç kullanılamaz hale geldi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü ve trafik normale döndü.