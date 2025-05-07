Özgür Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı / Metin eklendi

Gülseren KARAPINAR-Ataberk KURT/İSTANBUL, - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TÜSİAD ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Kendisine yönelik saldırıyla ilgili bir soruya yanıt veren Özel, "Elbette özel seçilmiş biri, bir kere bir katil. Yani öldürmekle tehdit ediyorlar. 'Ayağını denk almazsan' diyorlar. Evlatlarına kıymış bir katil. Yani diyorlar ki, 'Evlatlarına acımamış sana mı acıyacak?' İki evladına kıymış bir katil. Yani, 'İki kere düşün Özgür Özel' diyorlar. 'Cumhuriyet Halk Partisi iki kere düşün' diyorlar. Böyle birisinin varıp da herhangi birisi olmayacağı, böyle kendisinin de sokak röportajlarında öyle anlattığı, derin güçlerin kontrolünde ve yönlendirmesinde olacağı gün gibi aşikar zaten" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'ni (TÜSİAD) ziyaret etti. Ziyaret sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Özel, "TÜSİAD'ın geçtiğimiz aylarda bir Genel Kurulu'nda sayın başkanının, Orhan Başkan'ın ve İstişare Heyeti Başkanı Ömer Başkan'ın sözleri üzerine ifadeye götürüldükleri süreçte dayanışma duygularımızı iletmiş, bir ziyaret planlamıştık. 19 Mart sonrası yaşananlar, olağanüstü gündem, bu tip ziyaretleri yapmayı olanaklı kılmadı. Geçtiğimiz günlerde de yine çok hareketli, çok tartışmalı süreçler yaşandı. Bugün Ömer Başkanımızı, TÜSİAD Yönetim Kurulu'nu geniş bir heyetle ziyaret etmek istedik. Türkiye'nin demokrasi, adalet, kalkınma talebini, birlikte kazanma ve birlikte bölüşmeye ilişkin, birlikte adilce bölüşmeye ilişkin taleplerimizi, niyetlerimizi, umutlarımızı konuştuk. Üzerine mutabakata varılan nokta hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ve bunun Türkiye ekonomisine yapacağı pozitif katkıdır. Zaten TÜSİAD tüm raporlarında hem Türkiye'ye yatırım çekmek için, hem Türkiye'deki yatırım ortamının en elverişli hale gelmesi için hukukun üstünlüğüne vurgu yapıyor. Bu konudaki ortak duygularımızı zaten paylaştık. Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin biliyorsunuz program çalışması var. Bugünü doğru okuyan, yarını yakalayan ve Türkiye'deki hem iş insanlarına hem de Türkiye'deki emekçilere dünyadaki gelişmeleri doğru analiz ederek, hep birlikte hem çok çalışıp, hem de emeğimizin karşılığını alacağımız, Türkiye'nin potansiyelini doğru görüp, en üst noktaya çıkarıp, birlikte çok kazanacağımız, adilce bölüşeceğimiz bir sürece yönelik olarak partimizin iradesini ifade ettik. Yaptığımız çalışmalardan ve önümüzdeki dönemde hem Cumhurbaşkanlığı Kampanya Ofisi'nin ortaya koyacağı perspektiften, hem de parti programının Türkiye'nin önüne koyacağı yol haritasından bahsetme imkanı bulduk. Bu süreç somutlaştıkça, birlikte çalışma ve iletişim halinde olma noktasında sohbet ettik" dedi.

'TÜRKİYE'NİN DEMOKRATLARI DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKACAKLAR'

Özel, "Buradan sonra Türkiye'nin önünde yeni bir iktidar, yeni bir dönem vardır. Türkiye'nin demokratları demokrasiye sahip çıkacaklar ve iktidar değiştikten sonra Türkiye'de hep birlikte kazanacağımız, hep birlikte güçleneceğimiz, iş insanlarının da mutlu olduğu, sermayenin de mutlu olduğu ancak emekçilerin örgütlenmesinin önündeki engellerin kalktığı, Türkiye'nin hem dünyadaki ticaretten payını yükselttiği hem Türkiye'deki var olan potansiyeli en iyi şekilde değerlendirdiği ve bunu doğru bir vergi sistemi ile hakça bölüştüğü, Türkiye'de hem emekçinin yüzünün güldüğü hem de işverenin yüzünün güldüğü bir yarının mümkün olduğunu biliyoruz. Bunu konuştuk ve bunu anlattık. Konuşmaya, anlatmaya ve iktidara yürüyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin enerjisini hem iş dünyasıyla, hem emek dünyasıyla, hem gençlerle paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

'EVLATLARINA KIYMIŞ BİR KATİL'

Kendisine yönelik saldırı ve saldırganın bağlantıları hakkındaki soruyu yanıtlayan Özel, "Şimdi zaten o gün, o saldırının gerçekleştiği yer, şekil ve o saldırıya muhatap olmuş kişi olarak, hani o kişinin tesadüfen oraya gelmiş herhangi bir kişi olması ihtimali herhalde Taksim Meydanı'na kutup yıldızının düşme ihtimali ile aynı ihtimaldir. Elbette özel seçilmiş biri, bir kere bir katil. Yani öldürmekle tehdit ediyorlar. 'Ayağını denk almazsan' diyorlar. Evlatlarına kıymış bir katil. Yani diyorlar ki, 'Evlatlarına acımamış sana mı acıyacak?' İki evladına kıymış bir katil. Yani, 'İki kere düşün Özgür Özel' diyorlar. 'Cumhuriyet Halk Partisi iki kere düşün' diyorlar. Böyle birisinin varıp da herhangi birisi olmayacağı, böyle kendisinin de sokak röportajlarında öyle anlattığı, derin güçlerin kontrolünde ve yönlendirmesinde olacağı gün gibi aşikar zaten. Ben kendim açıkladım, İstanbul Büyükşehir'e gelmiş, polis çağrılmış ve ifadesi alınmış. İşte oradaki risk değerlendirmesinin ne kadar doğru yapıldığını milletimizin takdirine sunmak lazım. Emniyet Müdürlüğü'nün açıklaması bizim ifadelerimizi, iddialarımızı teyit eder nitelikte. Hakkında işlem yapılmamış olması da ülkeyi yönetenlerin bu riski ne kadar doğru analiz ettiklerini gösterir nitelikte. Dediğim gibi, benim kimseyi suçlamak gibi bir niyetim yok. Ama birilerinin işledikleri suçun hesabını vermesi lazım. Onu ortaya çıkaracak olan bugün elinde polisi olan, jandarması olan, emniyet istihbaratı olan, milli istihbaratı olan bu hükümettir. Bu hükümetin sırtına, iktidarın sırtına yük olmaması için etkili bir araştırmanın sonucunun kamuoyuyla paylaşılması, tüm yönleriyle bu bağlantıların nereye ulaşıyorsa ortaya çıkarılması lazım. Bu yapılmazsa bu yük iktidarın sırtına kalır. Yapılırsa doğru bir iş yapılmış olur. Ben o yüzden sabırla bekliyorum" dedi.

'SOKAKTAKİ SERSERİDEN DERS ALACAK OLSAK BU YOLA ÇIKMAZDIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği iddia edilen bazı sözler hakkındaki soruyu da cevaplayan Özel, "Ben iddialara yanıt verecek değilim. Öyle sokaktaki serseriden ders alacak olsak, hiç bu yollara çıkmazdık. O sokaktaki serseri, üzerimize yollanmış caniden ders alacak falan böyle bir durum yok. Ben bunun siyaset kurumuna yapılmış bir saldırı olduğunu ifade ettim. Demokratik siyasetin yanında duranlarla otokrasinin yanında duranların ayrışacağı bir sürecin içindeyiz. Kulağımla duymadığım, yapılmamış hiçbir açıklamaya kıymet vermem. Ama ismimizi kullanmadan, adımızı kullanamadan bir şeyler söyleyip kendi partisinde tweet atanlara tweet sildirenleri de ibretle takip ediyorum" dedi.

'YASAYI, YAŞAMI SAVUNAN BİR YERDEN YORUMLAYACAĞIZ'

Anayasa Mahkemesi'nin sokak hayvanları yasasındaki düzenlemeyi iptal etmemesi hakkındaki soruyu da cevaplayan Özel, "O yasa, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere zımnen 'Cinayet işle' diyor. Biz bu cinayeti işlemeyiz. O yasanın mahzurlu gördüğümüz yerlerini götürdük mahkemeye, mahkemenin buradaki karanını maalesef üzüntüyle karşılıyorum. Mahkeme iptal edip, çok belirli bir süre, birkaç aylık bir süre verip yasama organının bu konudaki sıkıntıları gidermesini talep etseydi, çok doğru bir iş yapmış olacaktı. Doğayı koruyan, hayvanı koruyan, insanı koruyan, sevgiyi koruyan bir iş yapmış olacaktı. Bu fırsatı kaçırdı. Biz bu konuda yasayı, yaşamı savunan bir yerden yorumlamaya devam edeceğiz" dedi.