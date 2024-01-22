Özgür Özel: "Demokrasilerde Merkez Bankası Başkanları Saray Entrikalarıyla Değiştirilmez"

HABER: MAHİR BAĞIŞ / KAMERA: MEHMET MEHMETLİOĞLU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Demokrasilerde Merkez Bankası (MB) başkanları saray entrikalarıyla değiştirilmez. Demokrasilerde MB başkanı bir yanlış yapıyorsa o yanlış kendi içinde siyaset tarafından değerlendirilir. Piyasaları üzmeden, kimseye güvensizlik yaratmadan doğrusu yapılır. Esas sorun, kendi kanununda beş yılda bir değişmesi gereken bir makamı, beş yılda dört kez değiştiren siyasi iktidarın Türkiye'ye yaptığıdır. Bu kurumda ne itibar ne haysiyet bıraktılar. Şimdi Gaye Hanım'ı da böyle göndersinler. Ben yarın görevden alsa bir şey demem, kendi siyasi tasarrufu. Ama bu tip saray entrikalarıyla yolladınız, yarın iyi yetişmiş bir başkasını davet edeceksiniz bu göreve. Gelir mi? Anasını karıştır, babasını karıştır, daha küçücük annesinden süt emen bebeğini karıştır... Böyle mi MB Başkanı değiştireceksiniz? Böyle işler, demokrasinin olmadığı saraylarda olur. Saray entrikalarına MB'nin ihtiyacı yok" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tunceli'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BAŞAK DEMİRTAŞ'IN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR, ERDOĞAN'IN BUGÜNE KADAR SÖYLEDİĞİ TÜM SÖZLERİ YALANLAR NİTELİKTE"

Özel, HDP Eş Genel Başkanı Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Başkanı adayı olacağı iddialarına ve DEM Parti ile yapılan görüşmelere ilişkin şunları söyledi:

"Başak Demirtaş'ın yaptığı açıklamaların tamamı, aslında Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar söylediği tüm sözleri yalanlar nitelikte. Ne diyorlardı: 'CHP, 'DEM'leniyor, DEM Parti ile kapalı kapılar ardında işbirliği yapıyor, kamuoyuna açıklanmayan işbirlikleri var.' Oysa Başak Hanım'ın açıklamalarından ortaya çıktı ki bahsettikleri gibi kamuoyunun bilmediği hiçbir şey yok. Biz de bütün kamuoyuyla birlikte Başak Hanım'ın açıklamasını dinledik ve bu açıklamasından herkesle birlikte haberdar olduk. 'Siz gizli kapaklı DEM ile bir şey görüşüyor musunuz?' Bizim söylediğimiz bir tek şu: Kamuoyunun gözünün önünde ne oluyorsa, bize nezaket ziyaretinde bulundular, biz onlara nezaket ziyaretinde bulunduk, birçok gündemi değerlendirdik. DEM Parti'nin Parti Meclisi'nin bir açıklaması var, 'Kent uzlaşısı arayacağız' diye. Biz de üzerilerinde kentin uzlaşabileceği belediye başkan adayları arıyoruz. Bunun dışında DEM Parti'nin yaptığı açıklama, Parti Meclisi'nde aldığı karar ve bizim adaylıklarımızın birbiriyle ilgilisi ya da gizli kapılar ardında bir görüşme yok. Zaten ilan edilen adaylardan da bunu hep birlikte izliyorsunuz. Başak Hanım'ın 'Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hakkı olan seçme ve seçilme hakkını kullanmayla ilgili kendisine ilişkin irade beyanı veya bir katkısı olacaksa düşünebilirim' denen yaklaşım, herkesin saygı duyması gereken yaklaşımdır. Ama bundan önce bize karşı yapılan saygısız bütün saldırıları boşa düşürmesi açısından da son derece önemlidir.

"İMAMOĞLU'NUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SADECE CHP'LİLERE İYİ GELMEDİ, BÜTÜN İSTANBUL'A İYİ GELDİ"

Şartlı durumlar, gerçekleşmemiş bir adaylık üzerinden bir şey konuşmak doğru değil. Ama CHP olarak meseleye şöyle bakıyoruz: Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul'a ve İstanbulluya iyi geldi. Sadece CHP'lilere iyi gelmedi, bütün İstanbul'a iyi geldi. Bu İstanbul'un içinde AK Partililer de MHP'liler de HDP'liler de var, Alevisi, Sünnisi, Türkü, Kürdü var, Şafisi, Boşnak'ı var. Bütün İstanbul'a iyi geldi. Onun için bir 5 yıl daha biz Ekrem İmamoğlu'na İstanbullulardan bu görevi talep etmesi için bir yetki verdik, adaylaştırdık kendisini. İstanbullular yetki verirse bir 5 yıl daha ranttan uzak, çevreye duyarlı, sosyal belediyeciliğin iyi yapıldığı, ayrımcılığın olmadığı, partizanlığın olmadığı bir belediyecilik olacak. Murat Kurum'un partisinin geçmişinde, onların belediyecilik anlayışında partizanlık var, rantçılık var, helikopterden bakıp da İstanbul'un güzel arazilerinin Arap şeyhlerine, Katar emirlerine verilmesi var. Biz İstanbul'a tepeden değil, içinden baktığımızda İstanbul'un güzelliklerini İstanbulluların istifadesine sunuyoruz. Dünya kadar park yapıyoruz, sosyal donatı alanları yapıyoruz, sosyal belediyecilik yapıyoruz. Karar; İstanbul'u bir partinin ve bir kişinin çevresinin, ailesinin çıkarına mı yönetilsin, bütün İstanbul'un çıkarına mı yönetilsin. Meseleye bence İstanbul'un seçmeni buradan bakacaktır."

"CUMA GÜNÜ VE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA, OLDUKÇA MESAFE ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

CHP Lideri Özel, "Belediye başkan adayı açıklanmayan Antalya, İzmir gibi il ve ilçeler var. Ne zaman açıklanacak" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Önümüzdeki hafta içinde perşembe ya da cuma günü yapacağımız Parti Meclisi (PM) toplantısında çok sayıda belediye başkan adayımızı daha açıklayacağız. Tahmin ediyorum ondan sonraya bir PM toplantımız daha kalabilir. Belki çok istisnai haller için PM'ler yapılabilir ama bu cuma günü ve önümüzdeki hafta, oldukça mesafe alacağımızı düşünüyorum."

"MERKEZ BANKASI'NDA VESAYET SAVAŞLARI YAŞANIYOR ŞU ANDA"

Özgür Özel, Merkez Bankası (MB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili tartışmalarla ilgili olarak da şu değerlendirmelerde bulundu:

"MB, Türkiye'nin en önemli, en köklü kurumlarından bir tanesi. Kanunla kurulmuş, kuralları ve geleneği olan bir kurum. Bu kurumun bu hale düşürülmesi kötü. Ben iddiaların tamamını doğru ya da yanlış kabul ederek ne Gaye Hanım'a, ailesine haksızlık etmek ne de birisini bilmeksizin korumak isterim. Ama burada bu görevi hepimiz adına kim yapacak? Bu koca kurumun teftiş kurulu var, ilgili kurulları var. Bu kurulların hızla çalışması, durumu açığa çıkarması gerekirken meseleyi bir parti içi çekişme haline getiren, AK Parti içindeki çekişmeleri, çatışmaları MB üzerinden yapan korkunç bir anlayışla karşı karşıyayız. MB'de vesayet savaşları yaşanıyor şu anda. 'Ekonomiden sorumlu Bakanın ekibi, Gaye Hanım'dan kurtulmak istiyor ve onun için itibar suikastı yapıyor' diyenler var. ya da 'Onu orada tutmak isteyenler şöyle yanıt veriyor' diyenler var. MB gibi köklü, koca bir kuruluşa yakışmıyor. Gaye Hanım gibi iyi yetişmiş, yurt dışında özel sektörde de olsa önemli görevlerde bulunmuş birisi iktidar partisi tarafından Türkiye'ye getirildi. İktidar partisi, faizlerle ilgili başka bir yola girdi. 'Rasyonel politikalar uygulayacağız' dediler. MB'nin bağımsızlığı son derece önemli. Bu bağımsızlıktan rahatsız olan birilerinin söz dinlemiyor diye genç, iyi eğitimli ve küçücük çocuğu olan birinin özel hayatı, ailesi üzerinden giriştiği itibar suikastı doğru bir iş değil.

"DEMOKRASİLERDE MERKEZ BANKASI BAŞKANLARI SARAY ENTRİKALARIYLA DEĞİŞTİRİLMEZ"

Görevden mi alacaksınız, efendi gibi alın görevden. Yerine kimi istiyorsanız atayın. Bugüne kadar getirdiklerinizden ne hayır gördük de götürdüklerinize medet umalım. Ama bu tip davranışlar hoş değil, bunlar saray entrikaları. Demokrasilerde MB başkanları saray entrikalarıyla değiştirilmez. Demokrasilerde MB başkanı bir yanlış yapıyorsa o yanlış kendi içinde siyaset tarafından değerlendirilir. Piyasaları üzmeden, kimseye güvensizlik yaratmadan doğrusu yapılır. Esas sorun, kendi kanununda beş yılda bir değişmesi gereken bir makamı, beş yılda dört kez değiştiren siyasi iktidarın Türkiye'ye yaptığıdır. Bu kurumda ne itibar ne haysiyet bıraktılar. Şimdi Gaye Hanım'ı da böyle göndersinler. Ben yarın görevden alsa bir şey demem, kendi siyasi tasarrufu. Ama bu tip saray entrikalarıyla yolladınız, yarın iyi yetişmiş bir başkasını davet edeceksiniz bu göreve. Gelir mi? Anasını karıştır, babasını karıştır, daha küçücük annesinden süt emen bebeğini karıştır... Böyle mi MB Başkanı değiştireceksiniz? Böyle işler, demokrasinin olmadığı saraylarda olur. Saray entrikalarına MB'nin ihtiyacı yok."

"BİN-2 BİN LİRA DEĞİL, İLLA SEYYANEN ZAM VERECEKSEN 7 BİN LİRA VERECEKSİN Kİ EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET OLACAK"

Özel, "Hükümetin seçim yaklaştığında emeklilere ek zam yapacağı ya da 5 bin TL ikramiye vereceği konuşuluyor. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Uzun süredir şunu söylüyoruz: Bir kere Recep Tayyip Erdoğan geldiğinde en düşük emekli maaşı bir asgari ücret değildi, 1 buçuk asgari ücretti. Bugünkü asgari ücrete göre hesaplarsanız 25 bin liraydı. Son çekilen emekli maaşı, 7 bin 500 lira. Güya zam yaptılar, 10 bin yaptılar. Yani asgari ücretin yüzde 55'i. Bu yetmez. Bu açlık, yoksulluk, sefalet demek. Ben diyorum ki en az bir asgari ücret yapın. Sonra da 1 buçuk asgari ücrete çıkarın. 'Yapmayız' diyorlardı. Uzun süre dile getirdik. Şimdi bir seyyanen zam konuşuluyor. Öyle bin-2 bin lira değil, illa seyyanen zam vereceksen 7 bin lira vereceksin ki en düşük emekli maaşı önce asgari ücret olacak. Bu da yetmez, bunu yapıp orada bırakmak yetmez. Yazacağız kanuna; 'En düşük emekli maaşı asgari ücrettir.' Asgari ücret arttı mı, en düşük emekli maaşı da artacak. 7 bin liralık seyyanen zammı kabul edebiliriz. Herhangi bir seyyanen zam yeterli değil. En az 7 bin lira olmalı. Yetmez, kanuna bundan sonra en düşük emekli maaşının asgari ücretle birlikte artacağız yazılmalıdır."

"AK PARTİ'NİN SEÇMENLERİ, SİZLERİ TAŞIYAMAYIZ AMA SİZ VERECEĞİNİZ OYLARLA İYİ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI İLİNİZE, İLÇENİZE TAŞIYABİLİRSİNİZ"

Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anda Pertek feribotundayız. Tunceli'deyiz. Güzel bir gün geçirdik. Bir devlet adamını, kuvvetli bir siyasetçiyi andık. Ama Pertek feribotunun üzerinde Pertek'i de arkamıza almışken Vedat Dalokay'ı anmadan olmaz. Vedat Dalokay Pertekli'dir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıdır. Ankara'yı Ankara yapan, Başkent kimliğine büründüren, sosyal demokrat belediyecilik anlayışına sahip çok önemli bir isimdir. Çizdiği bir cami, şu anda dünyanın en önemli yeni nesil camilerinden bir tanesi olarak Aşkabat'ta bulunmaktadır. Vedat Dalokay'ın memleketinden bütün Türkiye'ye şunu söyleyelim: CHP'nin kadroları çok iyi belediyecilik yapan kadrolardır. Pertek Belediyesi 5 yıldır elimizde, bütün Pertek ondan memnun. Ümit ediyoruz, Pertek'i ve Tunceli'deki belediyeleri elimizde tutup, Tunceli Belediyesi'ni kazanıp Türkiye'de de belediye, büyükşehir belediye sayımızı en az 15'e; belediye sayımızı çok yukarı rakamlara taşıyıp ilerleyen günlerde CHP'nin iyi belediyecilik anlayışıyla herkesi tanıştıracağız. Bütün Türkiye'de bir gerçek var: Göç alan belediyeleri biz yönetiyoruz, göç veren belediyeleri AK Parti yönetiyor. AK Parti'nin seçmenleri maalesef hepinizi birden Beşiktaş, Karşıyaka, Yenişehir, Kadıköy, Çankaya'ya taşıyamayız ama siz vereceğiniz oylarla iyi belediyecilik anlayışını ilinize, ilçenize taşıyabilirsiniz. Bütün vatandaşlarımıza CHP'nin belediye başkanlarını seçmelerini öneriyoruz."

"TURGUT ALTINOK'UN ERDOĞAN'A NE DEDİĞİNE GÜVENMİYORUZ. ANKARA'DA MANSUR YAVAŞ'IN ANKARALILARA NE HİZMETLER YAPTIĞINA GÜVENİYORUZ"

Özel, AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un "Uzun Adam'dan hesap soracağız" sözlerinin sorulması üzerine şunları söyledi:

"Benim bu tip partilerin geçmişte kendi içinde yaşadıkları polemiklere filan bel bağlayacak, medet umacak, buradan siyaset beklentisi olacak durumda değiliz. Biz Ankara'yı kazanmak için Turgut Altınok'un Recep Tayyip Erdoğan'a ne dediğine güvenmiyoruz. Biz Ankara'da Mansur Yavaş'ın Ankaralılara ne hizmetler yaptığına güveniyoruz. Çok iyi hizmetler yaptı ve karşılığını alacak."