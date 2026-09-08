ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 8 Eylül 2026

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Savunma sanayisindeki teknoloji ve yetkinlikler sivil sektörlere de seviye atlatacak

Orta Vadeli Program'a göre savunma sanayisi teknolojilerinin sivil uygulamalarla etkileşimi artırılacak, teknoloji yoğun sivil alımlarda sektörün yeteneklerinden yararlanılacak

Aşı, ilaç, tıbbi cihaz, tanı kiti, biyoteknolojik ürün ve yapay zeka tabanlı sağlık teknolojilerinde yerli üretim kapasitesi güçlendirilecek

Kimlik, pasaport ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan yarı iletken çiplerin Türkiye'de üretilmesini sağlayacak modern tesisler kurulacak, yarı iletken sektöründe AR-GE, tasarım, üretim ve ticarileştirme kabiliyetleri geliştirilecek

(Zeynep Duyar/Ankara)

2- Türk lirası mevduatın payını artırma politikaları sürdürülecek

Yeni OVP döneminde yabancı para mevduatın cazibesinin azaltılması, Türk lirası mevduatın payının artırılması ve vadesinin uzatılmasına yönelik politikalar uygulanmaya devam edilecek

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

3- Vergi ihbarları için yapay zeka destekli sistem hayata geçirilecek

2027-2029 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program döneminde, kayıt dışılıkla mücadele yapay zeka, büyük veri gibi teknolojik imkanlarla desteklenecek, vergisel hatalar asgari düzeye indirilecek

Depozito Bilgi Yönetim Sistemi, Kıymetli Maden Takip Sistemi, İnşaat Demiri İzleme Sistemi, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi ve Bandrollü Ürün İzleme Sistemi gibi yüksek teknolojili ve güvenli yapılar sayesinde kayıt dışılığın ve vergi kayıp kaçağının azaltılması sağlanacak

(Mertkan Oruç/Ankara)

4- Teknoloji şirketleri yapay zeka ile çalışanların yerini doldurma planlarını yeniden düşünüyor

Meta'nın çalışanların yerine yapay zeka ajanlarını kullanmayı öngören dönüşüm planından geri adım atması, teknoloji sektöründe "daha az çalışanla daha fazla iş" modelinin sınırlarını yeniden gündeme taşıdı

Klarna gibi erken örneklerde de insan çalışanlara yeniden ihtiyaç duyulurken, son istihdam verileri özellikle yazılım mühendislerinin beklendiği ölçüde iş gücü dışına itilmediğini gösteriyor

(Firdevs Bulut Kartal/Ankara)

5- Yapay zeka ve dijital okuryazarlık becerisi bulunmayanlar, dezenformasyona karşı savunmasız olabilir

UNESCO Gençlik, Okuryazarlık ve Beceri Geliştirme Bölümü Başkanı Herve Huot-Marchand:

"Temel okuryazarlık becerilerine sahip olmayan kişiler, yapay zekayla giderek daha çok şekillenen dünyaya dahil olurken ciddi engellerle karşı karşıya kalabilir"

"Yapay zeka öğrenimi, temel okuryazarlık becerilerinin göz ardı edilmesi pahasına gerçekleşmemelidir"

(Aynur Şeyma Asan/Ankara)

6- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gönüllülük çalışmalarını "İyilik Var" ile dijital ortama taşıyacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gönüllülük faaliyetlerine kolay katılım sağlamak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla dijital gönüllülük platformu "İyilik Var"ı hayata geçiriyor

Platformda Çocuk Evleri'nde kalan gençlerin üniversiteye hazırlık süreçlerine destek verilmesi, yaşlılara yönelik sanat, müzik ve ebru gibi kültürel etkinliklerin düzenlenmesi, kadınlara finansal okuryazarlık, kişisel gelişim ve mesleki eğitimler gibi yüzlerce farklı gönüllülük faaliyetinin sunulması planlanıyor

Gönüllüler, platform üzerinden ilgi alanları ve sahip oldukları yetkinliklere uygun etkinlikleri görüntüleyerek katılım sağlayabilecek

(Eylül Aşkın Akçay/Ankara)

7- Ailelere okul çağındaki çocukları için boy-kilo takibi ve beslenme uyarısı

Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Klinik Şefi Prof. Dr. Fatih Gürbüz: "Ergenlik çağına ulaşmamış okul çağındaki çocuklarda yıllık uzamanın en az 5-6 santimetre olması gerekiyor. Ailelerin en az 3 ila 6 aylık aralıklarla çocuklarının boy ve kilo takiplerini yaptırmaları, uzama hızlarının nasıl olduğunu hesaplatmaları çok önemli"

Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Metin Yiğit: "Serbest şeker içeriği yüksek olan gıdalar, özellikle hazır meyve suları, kolalar, paketli gıdalar, kekler ve bisküviler sadece okul çantasında değil, çocuğun günlük beslenmesinde de olmamalı. Çocukların serbest şekerden ve ultra işlenmiş gıdalardan kaçınması gerekiyor"

(Dilhan Türker Yıldız/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Türkiye'nin sivil havacılık filosu 846 uçağa, koltuk kapasitesi 166 bine ulaştı

Türkiye, Avrupa ülkeleri arasındaki "Yabancı Tescilli Uçaklara Yapılan Emniyet Denetlemesi" performansında 5'inci sırada yer aldı

Yılın ilk yarısında 387 uçuşa elverişlilik, 334 uçuş operasyon, 57 havaalanları, 37 hava seyrüsefer ve 23 havacılık güvenliği alanında olmak üzere 838 denetim gerçekleştirildi

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

9- Gayrimenkul sektörü "Yarısı Bizden" kampanyasının uzatılmasını değerlendirdi

KENTSEV Başkanı Haldun Ersen: "İstanbul'un önünde 2027 sonuna kadar önemli bir fırsat penceresi bulunmaktadır. Bu pencerenin doğru kullanılması halinde Yarısı Bizden kampanyası İstanbul'un kentsel dönüşüm tarihinde önemli bir hızlandırıcı güç olabilir"

Şehircilik, Kentsel Dönüşüm ve Entegre Tesis Yönetim Derneği Başkanı Hüseyin Kılınçarslan: "Yarısı Bizden kampanyasının uzatılmasını olumlu karşılıyor, bu kararın İstanbul'un deprem riskinin azaltılması açısından önemli bir fırsat sunduğuna inanıyoruz"

TÜGEM Genel Başkanı Hakan Akdoğan: "Kampanyanın süresinin uzatılması yapı stokumuzun dönüşmesine anlamlı bir katkı sağlayacaktır"

(Aylin Rana Aydin-Mücahit Enes Sevinç/İstanbul)

10- AfD'nin seçim zaferinin ardından Saksonya-Anhalt'ta halk, hükümetin kurulmasının zor olacağı görüşünde

Seçmen Lars Lindestedt: "Bence zorlu olacak çünkü Sol Parti, Yeşiller, Sosyal Demokrat Parti ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi işbirliğini kategorik olarak reddediyorlar"

AfD'nin seçim görevlisi Lukas Daiser: "(AfD'nin Eyalet Başbakanı adayı) Ulrich Sigmund'a da azınlık hükümetine girmesini tavsiye etmezdim çünkü şu anda tüm ülke Saksonya-Anhalt'a ve oradaki AfD'ye bakıyor. Eğer AfD, azınlık hükümeti içinde yapmak istediği şeyleri gerçekleştiremezse, o zaman suçlu olarak AfD gösterilir"

(Cüneyt Karadağ/Erbil Başay/Berlin) (Görüntülü)

11- Asya Altyapı Yatırım Bankasından Türkiye'deki teknoloji yatırımına 75 milyon dolarlık finansman???????

Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı Ajay Bhushan Pandey:

"Banka, son 10 yılda tüm üyeleri arasında en büyük ikinci yatırımını Türkiye'de gerçekleştirdi. Yatırım yaptığımız yaklaşık 40 proje ve 9 milyar dolar tutarında bir hacimden bahsediyoruz. Hazırlık aşamasında olan daha pek çok proje de bulunuyor"

"Türkiye hükümetiyle birlikte fizibilitesi yüksek, kaliteli projeler tespit ettiğimiz sürece bunları finanse ederiz. Şayet 10 iyi proje belirlersek, önümüzdeki birkaç yıl içinde bu 10 projenin tamamını finanse etmeye çalışırız"

(Yunus Türk/İstanbul)

12- Göçmen kuşların rotası elektrik şebekesindeki önlemleri şekillendiriyor

Elektrik dağıtım şirketleri, göç güzergahlarında hatların izole edilmesi, güvenli yuva platformları kurulması, koruyucu ekipman kullanılması ve kuşların izlenmesi gibi farklı çalışmalar yürütüyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılık ve Yaban Hayatı Programı Başkanı Dr. Ergün Bacak: "Akademinin, sivil toplum kuruluşlarının, ilgili bakanlıkların, şirketlerin hep birlikte hareket etmesi, bilimsel bir konsorsiyum oluşturulması lazım"

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu Gürsoy Ergen: "Kuş çeşitliliğini koruma ya da kuş türlerini koruma mücadelesi tek bir kurumun tek başına üstlenebileceği bir süreç değil"

(Firdevs Yüksel/Handan Kazancı/İstanbul)

13- ABD'nin enerji güvenliği kritik mineraller etrafında yeniden şekilleniyor

Tedarik riski yüksek "kritik mineraller" ve 17 özel elementten oluşan "nadir toprak elementleri" ABD başta olmak üzere birçok ülkenin ajandasında farklı politika destekleri ve yol haritasıyla yer alıyor

Trump'ın yaklaşımı, özellikle Çin'e bağımlılığı azaltmak ve savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu malzemelerin ABD'de üretilmesini sağlamak üzerine kuruluyor

(Gülşen Çağatay/Ankara)

14- Galatasaray, Avrupa'da 341. kez sahne alacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 340 müsabakada 121 galibiyet, 129 mağlubiyet yaşadı

Sarı-kırmızılı ekip "Devler Ligi"nde 19. kez mücadele edecek

"Cimbom" Şampiyonlar Ligi'nin grup/lig etabında mücadele ettiği son 10 sezonun açılış maçlarında sadece 1 kez kazanabildi

(Emrah Oktay/Lizbon) (Grafikli)

15- Trabzonspor'un "en golcüsü" Muhammed Salah

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni 5-0 yenen Trabzonspor'da 4. golüne ulaşan Mısırlı futbolcu, bordo-mavili ekibin "en golcü" futbolcusu konumunda bulunuyor

(Selçuk Kılıç/Trabzon)

16- Rekortmen Şahika Ercümen'den gençlere "serbest dalış" dersleri

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Karamağara Koyu'nda düzenlenen 3 günlük eğitimde öğrencilerle buluşan milli sporcu, serbest dalışın temel tekniklerini anlattı

Şahika Ercümen: "Türkiye'nin ilk kadın serbest dalış eğitmeni olarak benden sonra gelecek daha çok genci ve sporcuyu Türkiye adına yetiştirmek istiyorum"

(Salim Taş/Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA