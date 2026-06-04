6 Nisan 1920: Enerji güvenliği, Togg liderliği ve askerlik düzenlemeleri

6 Nisan 1920

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'dan "enerji arz güvenliği" açıklaması:

"Mevcut uluslararası enerji krizine rağmen güçlü enerji altyapımız, çeşitlendirilmiş kaynak portföyümüz ve artan yerli üretim kapasitemiz sayesinde ülkemizin enerji arz güvenliği açısından herhangi bir risk öngörülmemektedir"

"Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatının durması arz güvenliği açısından yönetilebilir alanda kalmakta ve herhangi bir sorun oluşturması beklenmemektedir"

(Kemal Karadağ/TBMM)

2- NASA astronotlarına TÜBİTAK UZAY'dan eğitim

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır:

"NASA ve Axiom Space işbirliğiyle sürdürülen MİYOKA projesi çerçevesindeki operasyonel hazırlık süreçlerinde 5 NASA astronotu doğrudan TÜBİTAK UZAY uzmanlarınca eğitilmiştir"

"Proje kapsamında teknik bilgi paylaşımı, eğitim faaliyetleri ve görev hazırlıkları uluslararası işbirliği mekanizmaları çerçevesinde yürütülmektedir"

"TÜBİTAK ile Burdur İl Özel İdaresi arasında mart ayında imzalanan proje sözleşmesi kapsamında Salda'da bilim merkezi kurulması projesi için 30 milyon lira tutarında bütçe desteği sağlanması planlanmıştır"

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

3- NATO Zirvesi için Ankara'da "kırmızı alan" uygulaması yapılacak

Esenboğa Havalimanı ile zirve için kullanılacak Etimesgut Havalimanı güzergahları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu Söğütözü Mahallesi, zirve katılımcılarının konaklayacağı otellerin çevresi ve geçiş güzergahları kırmızı alan olarak belirlenecek

Kent genelindeki KGYS kameralarının yanı sıra 100 kritik noktaya üst düzey gözcü kameralar yerleştirilecek

(Muhammed Nuri Erdoğan/Ankara)

4- TSK ile ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'ye sunulacak

AK Parti milletvekillerinin hazırladığı teklife göre, askerlik hizmetinden muaf tutulanlar, uzman erbaş olabilmek için başvuru yapabilecek

Sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuda istihdamının artırılması amacıyla düzenlemelere gidilecek

Daimi konuşlu bulundukları limanlar dışında yurt içi limanlarda konuşlanan denizaltı gemilerinde konaklama imkanı sağlanamayan hallerde personele konaklama gideri ödenecek

(Kemal Karadağ/TBMM)

5- ÇELİK KUBBE'nin lazer gücü ALKA'nın yetenekleri artıyor

ROKETSAN Silah Sistemleri ve Entegrasyon Direktörü Koray Dayanç:

?"Algılama ve tespit zamanlarını kısma, iyileştirmeler konusunda radarımızda güncellemeler yaptık. Daha fazla hedefi tespit edebilmek adına da yeni radar teknolojilerine geçmek üzerine çalışmalar yapıyoruz"

?"Yapay zeka algoritmalarını komuta kontrol sisteminin içine gömdük. Hem algılama süresini hem önceliklendirmeyi hem de operatöre düşen zamanlamayı kısacak şekilde tedbirlerimizi aldık"

-? ?"(Lazer gücü) Belki 5, 10, 20 katlar şeklinde ilerlememiz gerekiyor. Çünkü tehditler çok hızlı ve asimetrik şekilde gelişiyor. Dolayısıyla güç çarpanını da hızlı bir şekilde artıracağız"

(Firdevs Bulut Kartal/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Tarımda "rekor" beklentisi bu yıl tüketiciye de bolluk vadediyor

Donun etkisiyle geçen yıl bazı ürünlerde görülen azalışa karşın bu yıl hava sıcaklıkları ve yağışların üretimi destekler nitelikte gelişmesi tarımsal üretimde rekor beklentisini güçlendirdi

Tahıllar ve bitkisel ürünlerde geçen yıla göre yüzde 12,6, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 57,8 artış beklenirken kuru baklagillerden turunçgillere, sert kabuklu meyvelerden şeker pancarına kadar ürünlerin de artışa eşlik etmesi öngörülüyor

Don nedeniyle geçen yıl üretimin sınırlı gerçekleştiği meyvelerden elmada yüzde 93,6, şeftalide yüzde 88,6, kirazda yüzde 255,7, üzümde yüzde 53 üretim artışı bekleniyor

(Mehmet Can Toptaş-Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

7- Yeni vergi düzenlemesiyle Türkiye'nin yatırımlar için çekim merkezi olması bekleniyor

TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız:

"Bu düzenleme, çeşitli saiklerle kayıt dışında kalmış para, altın ve menkul kıymetlerin kayıtlı ekonomi içine dahil edilmesini cazip kılan önemli vergisel avantajlar sağlıyor"

"Ayrıca, teknolojinin gelişimine ve uluslararası boyuta ulaşan hizmet ihracatının artışına paralel olarak ülkemizin çekim, nitelikli, katma değerli hizmetlerin tüm dünyaya sunulduğu bir cazibe merkezi haline gelmesine de önemli katkılar sağlayacak yeni bir bakış açısını da bu düzenlemede görüyoruz"

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

8- Togg iki modeliyle elektrikli otomobil satışlarında zirvede

Togg'un T10X modeli, yılın ilk 5 ayında 9 bin 70 adetlik satışla lider olurken T10F modeli, 7 bin 675 adetle ikinci sırada yer aldı

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

9- ERMENİSTAN TARİHİ YOL AYRIMINDA - Paşinyan, Ermenistan için zihinsel dönüşümü zorluyor

Nikol Paşinyan, sert muhalefet döneminin ardından devraldığı başbakanlığı döneminde İkinci Karabağ Savaşı yenilgisinden sonra yaşadığı dönüşümle ülkedeki tabuları yıkmaya odaklandı

Ülkeyi dünyayla entegre edecek bölgesel barışla ülke içine refah getirmeyi vadeden Paşinyan, "Gerçek Ermenistan" söylemiyle halkını zihinsel dönüşüme de teşvik ediyor

(Gökhan Çeliker-Can Efesoy/Ankara)

10- Hukukçular, Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail saldırılarını UCM'ye taşıdı

İtalya Ferrara Üniversitesinden Uluslararası Hukuk Profesörü Alessandra Annoni: "Filonun faaliyetinin engellenmesinin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırım eylemleriyle ilişkili olduğunu düşünüyoruz"

Küresel Sumud Filosu Hukuk Eş Koordinatörü Bader Alnoaimi: "50 gemi uluslararası sularda saldırıya uğradı, müdahale edildi ve İsrail kuvvetleri tarafından el konuldu. İnsanlar, bu teknelerden alındı ve daha sonra 'işkence gemisi' olarak adlandırılan İsrail bayraklı bir gemiye nakledildi"

(Selman Aksünger/Lahey) (Görüntülü)

11- BM, COP31 müzakerelerinde Türkiye'nin diplomasi tecrübesinden umutlu

Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi:

"Türkiye oldukça karmaşık uluslararası meselelerde diyalog ve arabuluculuğu teşvik etme konusunda yakın dönemde elde ettiği somut başarı deneyimine sahip. COP31 başkanlığı sürecinde bu deneyim, taraflar arasındaki müzakerelere ve süreçlere de yansıtılacaktır"

"Akdeniz küresel ortalamaya göre daha hızlı ısınıyor ve kuraklık, yangın ve su güvenliği gibi sorunlar bölgede öne çıkıyor. Antalya'daki COP31, Türkiye'nin köprü konumu sayesinde bu sorunların ve farklı ülke gruplarının deneyimlerinin açıkça tartışılacağı önemli bir zemin oluşturabilir"

???????(Yeter Ada Şeko/İstanbul)

12- Türkiye'de MS hasta sayısı 95 bini aştı

SBÜ MS Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Bilgin Öztürk:

"MS hastalığı kadınlarda erkeklere göre yaklaşık 2,1 kat daha sık görülmektedir"

"Düzenli uyku, dengeli beslenme, sigara kullanımından kaçınma, fiziksel aktivitenin sürdürülmesi ve stres yönetimi hastalık kontrolünde önemli rol oynar"

(Duygu Yener/Ankara)

13- Batık gemideki ışıklandırma deniz yaşamını ve hayalet ağ tehlikesini gözler önüne serdi

İzmir'in Karaburun ilçesinde yapay resife dönüşen "9 Eylül Vapuru" batığı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında denizdeki yaşama ve hayalet ağların verdiği tahribata dikkati çekmek için su altı aydınlatma sistemiyle ışıklandırıldı

Batığa dalış yapan milli sporcu Şahika Ercümen: "Bugün yaptığımız özel dalışla o alanı aydınlatarak derinlerden, karanlıktan farklı bir mesaj vermek istedik. Bazen çok uzun konuşmalar ya da yazılar değil, çok vurucu görüntüler insanın hayatında daha etkili olabiliyor"

(Şaduman Türkay-Şebnem Coşkun/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- İmam hatip lisesi öğrencisi matematik olimpiyatlarındaki başarısını yurt dışında taçlandıracak

Uluslararası matematik olimpiyatlarında Türkiye'yi başarıyla temsil eden imam hatip lisesi öğrencisi Furkan Çifci, ABD'deki Yale Üniversitesinin yaz programına 15 bin başvuru arasından seçilerek önemli bir başarıya imza attı

Furkan Çifci: "Yale, Harvard gibi dünyanın en iyi üniversitelerinden birinde mühendislik okuyup ardından girişimci olmak istiyorum. Şu anda dünyada önde gelen Elon Musk gibi teknoloji devleri ve büyük şirketler var. Ben de o şirketlerin birisinin Türkiye'de oluşmasına vesile olmak istiyorum"

(Lale Bildirici Büyükkarakaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- 22 Dünya Kupası'nda 31 gol kralı

İlk Dünya Kupası'nda Arjantinli Guillermo Stabile, son turnuvada Fransız Kylian Mbappe gol krallığı yaşadı

1958'de Fransız Just Fontaine 13 golle gol kralı olurken 1962 Dünya Kupası'nda 6 futbolcu dörder golle bu unvanı paylaştı

Futbol dünyasının efsane isimleri Brezilyalı Pele ve Arjantinli Diego Maradona gol krallığı yaşayamadı

(Mutlu Demirtaştan/İstanbul)

16- 2026 Dünya Kupası'nda daha önce şampiyonluk yaşayan 22 futbolcu forma giyecek

2014, 2018 ve 2022'de Dünya Kupası'nı kazanan 22 oyuncu, bu başarıyı yeniden yaşamak için sahaya çıkacak

2014 Dünya Kupası'nı kazanan 1 Alman, 2018'de şampiyon olan 4 Fransız ve 2022'de kupayı kaldıran 17 Arjantinli futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nda forma giyecek 22 oyuncu arasında yer alıyor

(Fatih Erel/İstanbul)

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