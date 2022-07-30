ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 30 Temmuz 2022

6 Nisan 1920

1- Bitkisel atık yağlardan havacılık yakıtı üretimi düzenlemesi yolda

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bitkisel ve hayvansal atık yağlardan biyodizel, sürdürülebilir havacılık yakıtı gibi katma değeri yüksek, standartlara uygun ürünlerin elde edilmesi ve Türkiye'de bitkisel ve hayvansal atık yağların yönetiminin daha etkin hale getirilmesi amacıyla "Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği Taslağı" hazırladı

Düzenlemeye göre bitkisel ve hayvansal atık yağlar, ilgili teknik düzenlemelere uygun olarak biyodizel ve sürdürülebilir havacılık yakıtı üretiminde kullanılabilecek

(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)

2- NASA'daki Türk astrofizikçiden gençlere "Uzay bilimlerine yönelin" tavsiyesi

Dr. Umut Yıldız:

"Türkiye de dahil dünyadaki birçok ülkede uzay şirketi kuruluyor ve bu şirketler uzaydan para kazanıyor. Uzaydan gelir elde edildikçe gelecekte daha çok şirket bu işin içine girecek, bu da sektördeki iş imkanlarını artıracak"

"Bu yüzden şu tercih döneminde ailelere, uzaya meraklı çocuklarını teşvik etmelerini öneriyorum"

(Semra Orkan/İstanbul) (Fotoğraflı/Görüntülü)

3- İthal edilen buğdaylar işlenip katma değerli ihracata dönüşüyor

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Kazım Taycı:

"Türkiye un ihracatında dünyada bir numara. Makarna ihracat pazarında yüzde 6'lık paya sahip. Bu ürünleri ihraç etmek için buğday ithal ediyoruz"

"İthal edilen buğdayı katma değerli ürüne dönüştürüp tekrar dünyanın 180 ülkesine ihraç ediyoruz"

"İçinde bulunduğumuz sene ve önümüzdeki sene için çok çok ekstrem bir durum olmaması halinde herhangi bir kıtlık riski görmüyorum"

(Furkan Gençoğlu/İstanbul)

4- PttAVM.com en fazla ürünü Orta Doğu ülkelerine ve Amerika kıtasına satıyor

PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu:

"Yurt dışında gücümüzü artırmak için önemli adımlar atıyoruz. Lojistik ağımız ve KOBİ'lerimizin güçlü ürün yelpazesiyle dünyanın dört bir yanına ürünlerimizi ulaştırıyoruz"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.