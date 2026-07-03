NATO Ankara Zirvesi ve Güncel Gelişmeler

6 Nisan 1920

1- BRÜKSEL'DEN NATO ANKARA ZİRVESİ'NE - İstanbul'da "2.0" anlayışını pekiştiren NATO, Ankara'da "3.0" vizyonunu şekillendirmeye hazırlanıyor

İttifak'ın güvenlik anlayışındaki dönüşüme paralel olarak Türkiye'nin rolü çeşitlenirken NATO açısından taşıdığı stratejik önemin de giderek arttığı görülüyor

(Şerife Çetin/Brüksel)

2- Eski NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer, NATO Ankara Zirvesi'ni AA'ya değerlendirdi:

"Türkiye'nin (NATO Zirvesi'ne) ev sahibi rolünü yeniden üstlenmesinin vakti çoktan gelmişti. Bu, Türkiye'nin sahip olduğu ciddiyetin, siyasi ve askeri ağırlığının bir kabulüdür"

"Ankara Zirvesi, birçok konuda mutabakat sağlamalıdır ve inanıyorum ki sağlayacaktır"

(Nazlı Yüzbaşıoğlu-Salih Okuroğlu/Lahey) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in en gurur duyduğu karar, İsveç ve Finlandiya'nın İttifak üyeliği oldu:

"Bu kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yürüttüğümüz görüşmeler ve vardığımız anlaşmalar sayesinde alabildik"

"(Ankara Zirvesi) Bu, çok önemli bir zirve olacak ve Türkiye'nin İttifak'a güçlü bağlılığı sayesinde son derece başarılı geçeceğine yürekten inanıyorum"

(Şerife Çetin/Brüksel) (Görüntülü)

4- Belçika Savunma Bakanı Theo Francken: "Türkiye'nin teknolojisinden öğreneceğimiz çok şey var"

"Türkiye, çok önemli bir müttefik. Uzun yıllardır NATO üyesi olan ve İttifak içinde önemli yere sahip bir ülke. NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı var ve birlikte çok iyi çalışabileceğimizi umuyorum"

(Selen Valente Rasquinho/Zeebrugge) (Görüntülü)

5- Yılın ilk yarısında elektrikli otomobil satışları azalırken hibritler büyümeyi sürdürdü

Benzinli otomobil satışlarında ocak-haziran döneminde yüzde 18,4, dizellerde yüzde 27,1, elektriklilerde yüzde 5,3'lük ve otogazlı otomobillerde yüzde 3,1 düşüş gerçekleşirken hibrit otomobil satışları ise yüzde 6 arttı

Haziran ayında elektrikli otomobil satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42'lik düşüş gerçekleşti

(Emirhan Yılmaz/İstanbul) (Grafikli)

6- Türkiye'nin küresel elektrifikasyon hedefine uluslararası aktörlerden güçlü destek

Global Renewables Alliance Üst Yöneticisi Bruce Douglas:

"COP31 Başkanlığının bu hedefini güçlü şekilde destekliyoruz. Dünya, sadece 4 yıl içinde iki büyük enerji kriziyle karşı karşıya kaldı. Artık hükümetler, tüketiciler ve sanayi tarafında da belirgin bir farkındalık oluştu"

We Mean Business Coalition Üst Yöneticisi Maria Mendiluce:

"Elektrifikasyonu hızlandırmak için dünyada gerekli teknolojiler var, ivme de yakalandı. Elektrifikasyonu artırma hedefini başarmak için öncelikle politika setinin belirlenmesi lazım"

(Nuran Erkul/Londra)

7- BM Filistin Soruşturma Komisyonu Başkanı Srinivasan Muralidhar: "(Gazze'de) Hayat cehennem gibi"

"Bu Komisyon, Eylül 2025'te Gazze'de soykırımın gerçekleştiğine inanmak için elimizdeki tüm kanıtları listeleyen ayrıntılı bir rapor yayımladı. Çocuklarla ilgili (son) mevcut rapor, komisyonun bu bulgusunu daha da doğruluyor"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Görüntülü)

8- Eski BM Raportörü Michael Lynk, Batılı güçlerin Gazze'deki soykırımı durdurmamayı tercih ettiğini söyledi:

"Eğer uluslararası hukuka ve BM kararlarına uygun kararlı bir tepki gösterilseydi, İsrail Gazze'deki saldırılarını birkaç hafta içinde durdurmak zorunda kalırdı"

(Selman Aksünger/Amsterdam) (Görüntülü)

9- İsrail'in Gazze'de yapay zekayı kullanarak sürdürdüğü saldırılar "dijital bir kıyıma" dönüştü

İsrail ordusu, Gazze'deki sivil nüfusa yönelik 1000 gündür sürdürdüğü saldırılarda yapay zeka algoritmalarını kullanarak yüksek teknoloji ürünlerini savaş araçlarına dönüştürdü

Google, Amazon ve Palantir gibi küresel teknoloji şirketlerinin platformlarının, Gazze'deki askeri operasyonlarda hedef tespiti ve kitlesel gözetim amacıyla kullanıldığı ortaya çıktı

(Yasin Yorgancı/Ankara)

10- Venezuela'daki çifte depremin ardından binlerce afetzede stadyumlara sığındı

Depremzedelerden Jairo Carlos:

"Açıkçası çok sayıda tanıdığımızı kaybettik. Ailemizden hayatını kaybeden olmadı ama birçok arkadaşımızı, çok yakın dostumuzu kaybettik"

Afetzede Vanessa Amatima:

"İki arkadaşım, 7 çocukları ve anneleriyle hayatını kaybetti. Cenazelerini enkaz altından daha yeni çıkarıyorlar. Altyapının ağırlığı, üzerlerine çöken devasa beton yükü nedeniyle henüz kurtarılamayanlar var, ekiplerin gücü yetmedi"

(Sinan Doğan/La Guaira) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- ABD/İsrail-İran Savaşı'nda 126 doları aşan Brent, ilk yarıyı zirvesinin yüzde 42 altında kapattı

Brent petrol, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın yarattığı arz endişeleriyle nisan sonunda 126 doların üzerine çıkarak son yılların en yüksek seviyesini gördü

Yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 108 yükselen fiyatlar, anlaşma konuşmaları sonrası önceki zirvesine göre yüzde 42 değer kaybetti

(Duygu Alhan/Ankara)

12- Değerli metaller yılın ilk yarısında kayıplara oynadı

Gümüşün onsu yıl içinde 121,7 dolarla rekor kırarken, yılın ilk yarısını yüzde 17,4 kayıpla tamamladı

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen:

"Faiz indirimleri yeniden başlamadan veya faiz indirimlerinin yeniden başlayacağına yönelik beklentiler oluşmadan gümüş fiyatlarında yukarı yönlü yeni bir güçlü yükseliş trendi görmek oldukça zor"

(Burhan Sansarlıoğlu-Emirhan Yılmaz/İstanbul)

13- İstanbul Boğazı'nın yunusları 30 yıldır takip altında

TÜDAV Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Arda Tonay:

"Yaklaşık 40 bireyden oluşan yerleşik afalina grubu var. Bunun yanında mevsimsel olarak gelip geçen bireyler de bulunuyor. Özellikle balık göçü dönemlerinde toplam sayı yaklaşık 200'e kadar çıkabiliyor"

"Yunuslar, deniz ekosisteminin sağlığını gösteren, besin zincirinin en üst basamağında yer alan gösterge türlerdir. Bir bölgede yunus bulunması, o ekosistemin işleyişi hakkında önemli bilgiler verir. Bu nedenle ekosistemin korunması açısından vazgeçilmez canlılardır"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

14- Aort damarı yırtılan hasta 6 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu

Oğlunu ziyaret için geldiği İstanbul'da aort yırtılması nedeniyle ölümle burun buruna gelen 68 yaşındaki Şemsettin Narin, zamanında sevk ve hızlı müdahaleyle yaşama tutundu

Narin'in ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Yanartaş:

"Hastayı ilk önce yoğun bakıma, ardından ameliyata aldık. Hem kalpten çıkan ana aort damarı hem de beyne dalları verdiği kısımlar, hepsi yırtıktı ve patlamıştı. Buralar değiştirilerek hastanın sağlıklı bir şekilde hayata dönmesi sağlandı. Hastaya oldukça tecrübeli bir ekiple gereken her şey yapıldı ve hasta şu an iyi durumda"

(İlyas Kaçar/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Yeşilayın desteğiyle kumardan kurtuldu, çocuklarına yeniden güvenle sarıldı

Lise yıllarında başlayan kumar bağımlılığını YEDAM'dan aldığı danışmanlıkla geride bırakan 44 yaşındaki Z.K, ailesiyle hayatında yeni bir sayfa açtı

Z.K:

"Ben iyi olursam herkes iyi oluyor. Bundan sonra ne yapıyorsak çocuklarımız için yapacağız. Tek hedefim çocuklarımın geleceği"

(Dilhan Türker Yıldız/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- Altınköy'de özel gereksinimli çocuklara at destekli terapi

Altınköy Açık Hava Müzesi'nde uygulanan hipoterapi çalışmalarıyla özel gereksinimli çocukların denge, koordinasyon, konsantrasyon ve özgüven becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor

Uzman antrenör Şaşmaz:

"Atın üstünde olduğunuzda yana, öne, arkaya, yukarı ve aşağı bir salınım oluyor. Bu sizin bedeninizin hatta iç organlarınızın aynı anda çalışmasını sağlıyor. Dikkati toplamanızı, dengenizi oluşturmanızı, konsantrasyonunuzu bütünlemenizi ve özellikle de anda kalmanızı sağlıyor"

(Semih Erdoğdu/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

17- Beşiktaş'ın 201. yabancı futbolcusu Kassoum Ouattara

Ouattara, Beşiktaş tarihindeki altıncı Fransız futbolcu oldu

Siyah-beyazlılar, genç sol bek ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı

Beşiktaş, yeni sezon öncesindeki ilk takviyesini savunma hattına yaptı

(Metin Arslancan/Bratislava)

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Kaynak: AA