ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 23 Nisan 2025

6 Nisan 1920

1- ABD'nin tarife politikalarının Türkiye- Almanya ticari ilişkilerinde yeni kapılar açması bekleniyor

DEİK Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ:

"(ABD'nin tarife politikaları) Bu, Türkiye için tarihi bir fırsattır, Berlin'i ve Ankara'yı hareketlendirmek istiyoruz. Biz siyasetçi değiliz ama iş dünyası olarak siyasetin bizim sesimizi duymasını çok arzu ediyoruz"

"Bu fırsat iyi değerlendirildiği sürece, Avrupa ile Türkiye'nin ortak düşünceyi masaya koymasıyla dünya denkleminde çok önemli değişiklikler olacağını öngörüyorum"

(Mert Davut/Sakarya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Konut kredi hacmi 551,7 milyar lirayı aşarak rekor kırdı

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz: "Kiralardaki artışla birlikte insanlar faizler yüksek de olsa bir şekilde kendisine uygun olduğunu düşündüğü evi bulunca kaçırmak istemiyor ve kredi de kullanarak yatırım yapıyor"

Gayrimenkul iktisatçısı Ahmet Büyükduman: "Faiz oranlarının kısmen de olsa düşmesi ipotekli satışları artırdı. Bu da kredi hacmini doğrudan etkiledi. Konut fiyatlarının artması nedeniyle kullanılan kredi miktarının da önceki dönemlere göre yükseldiğini söyleyebiliriz"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

3- Salgında eve kapanan yerli turistler son 3 yılda özgürlüğün tadını seyahatlerle çıkardı

Yurt içinde ikamet eden vatandaşların turizm harcamaları 2022-2024 döneminde 763,4 milyar lirayı buldu

Vatandaşlar bu dönemde toplam 180 milyon 626 bin seyahat gerçekleştirdi

(Serhat Tutak/Ankara)

4- Zirai dondan etkilenen kayısıda 5 yılda 329,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti

Kayısı ağaçlarını da olumsuz etkileyen zirai don nedeniyle gözler bu ürünün dış ticaretteki potansiyeline çevrilirken, Türkiye 2020-2024 döneminde en çok dış satımı 179,4 milyon dolarla Rusya'ya yaptı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Kılınç: "Zirai don nedeniyle en fazla hasarı kayısı üretimi yapılan bölgeler gördü, bölgemizde pozitif ayrımcılık istiyoruz, üreticilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi kooperatiflerine borçları için de düzenleme yapılmasını talep ediyoruz"

(Seda Tolmaç-Mustafa Çalkaya/Ankara)

5- Kapadokya'yı son 10 yılda 5 milyona yakın turist kuş bakışı seyretti

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerine göre son 10 yılda 4 milyon 765 bin 240 turist, Kapadokya'da düzenlenen sıcak hava balon turlarına katıldı

Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet Halis Aydoğan: "Kapadokya, balon sektöründe dünyada en fazla uçuş yapılan bölge"

(Behçet Alkan/Nevşehir) (Fotoğraflı-Görüntülü-Grafikli)

6- Küresel enerji talebinin 2100 yılında yüzde 74 artması bekleniyor

-Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) tarafından hazırlanan rapora göre, 2024'te 620,5 milyon gigajoule olan küresel enerji tüketiminin, 2100 itibarıyla 1,08 milyar gigajoule seviyesine yükselerek yüzde 74 artması bekleniyor

TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener: "Gelişmekte olan ülkeler de zamanla ABD gibi daha fazla enerji tüketmek zorunda kalacak. Bu bir tercihten çok, zorunluluk olacak"

(Duygu Alhan-Hümeyra Ayaz/Ankara)

7- DOSYA HABER / ABD-ÇİN TEKNOLOJİ YARIŞI - ABD-Çin çip çekişmesinde en değerli şirketlere ABD, ham maddeye Çin sahip

Çip ve yarı iletkenlerle ilgili bağlantılı işler yapan şirketler listesinde ilk 10 şirketten 6'sı ABD menşeli şirketler oldu

Yarı iletken üretiminde kullanılan galyumun yüzde 80'den fazlası Çin'de üretilirken germanyumun yaklaşık yüzde 60'ını da yine bu ülke çıkarıyor

(Abdülkadir Günyol/İstanbul)

8- ABD'de Filistin destekçisi öğrencilere göre, Trump'ın üniversiteleri hedef alması ülke değerleriyle örtüşmüyor

Güvenlik endişesiyle ABD'den ayrılan Cornell Üniversitesi öğrencisi Momodou Taal: "Hükümetin açıkça bir misilleme içinde hareket ettiğini bilsem de artık sokakta kaçırılmadan yürüyemeyeceğim hissine kapılmıştım"

Filistin'e destek gösterilerine katılan Arizona Eyalet Üniversitesi öğrencisi Sophia Levitt: "Yahudi bir öğrenci olarak, kampüste geçirdiğim 4 yıl boyunca yaşadığım antisemitizmin tamamı Üniversite Cumhuriyetçiler Birliği gibi aşırı sağcı gruplardan geldi, Filistin'i destekleyenlerden değil"

(Şilan Turp/Ankara)

9- Katolik Kilisesinde gözler, bir sonraki Papa'yı seçecek Kardinaller Meclisine çevrildi

135 kardinalden 59'una sahip Avrupa kıtası, Kardinaller Meclisinde en fazla kardinale sahip kıta olarak öne çıkıyor

Papa Franciscus'un 12 yıllık görev süresince atadığı, halihazırda 80 yaş altındaki 108 kardinal, Kardinaller Meclisinde çoğunluğu oluşturuyor

(Barış Seçkin/Vatikan) (Grafikli)

10- Baharın habercisi sakura ağaçları İstanbul'da çiçek açtı

Baltalimanı Japon Bahçesi'nde havanın ısınmasıyla çiçek açan sakuralar, ziyaretçilere görsel şölen yaşatıyor

Bahçeye ziyarete gelen Levent Dökmen: "Gerçekten insanın ruhunu yenilemesine ciddi anlamda katkı sağlıyor. Kısa süreli olan bu güzelliği kimse kaçırmamalı"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Hasta çocuklar sınıflara dönüştürülen hastane odalarında eğitimlerinden geri kalmıyor

Uzun süre hastanede tedavi gören çocuklar, "Öğretmenim Elimi Tut" projesiyle eğitimlerinden kopmadan geleceğe hazırlanıyor

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner: "Odasından çıkamayacak durumda olan öğrencilerimize, öğretmenlerimiz odalarında eğitim veriyor. Ancak tercihimiz, tedavi süreçlerinde normal okul ortamlarındaki sınıflar gibi eğitimlerine devam etmeleri. Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmenlerimiz hastanelerimize gelip, bu sınıflarda derslerini veriyorlar"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Minik spiker Alp'in 23 Nisan isteği Süper Lig maçı anlatmak

Sosyal medyada maç anlatımlarıyla dikkati çeken 10 yaşındaki Selim Alp Aydın:

"Murat Yenersoy ağabeyimle 23 Nisan dolayısıyla bir Süper Lig maçında bir araya gelmek ve maçın girişini anlatmak istiyorum"

"Sosyal medyada 'Çok iyisin, maçları sen anlat' mesajları alıyorum. Türkiye'nin en genç spikeri olmak isterim"

(Erkan Tiryaki/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Futbola dönmek isteyen 24 yaşındaki Ahmet Yiğit Gül, "sigortası" için kasiyerlik yapıyor

Ahmet Yiğit Gül:

"Mental durumumu iyileştirdim. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra psikolojik olarak çok etkilenmiştim ama artık atlattım, kendimi toparladım"

"2018'de Aykut Kocaman döneminde kampa dahil edilmiştim ama seçimin ardından kulüpten ayrılmam istendi. Bir anda Fenerbahçe'den ayrıldım"

(Bozhan Memiş/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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