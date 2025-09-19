ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 19 Eylül 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15'inci kez Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna hitap edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar 4'ü başbakanlığı döneminde olmak üzere 14 kez Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katıldı

Erdoğan, 23 Eylül Salı günü bir kez daha BM kürsüsünden mesajlarını uluslararası kamuoyuyla paylaşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesi İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımlar olacak

(Merve Yıldızalp/Ankara) (Grafikli)

2- LGS sınav sorularının temel kaynağı ücretsiz dağıtılan ders kitapları oldu

Bakanlıkça merkezi sınavın sorularına yönelik hazırlanan analiz raporuna göre sorular, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak hazırlandı ve tamamı MEB'in ücretsiz dağıttığı ders kitaplarındaki kazanım ve içeriklerle örtüştü

Sınavın hazırlık sürecinde ders kitapları temel kaynak olarak kullanılırken öğrenciler, ek kaynaklara ihtiyaç duymadan, sınıf içi derslerde işlenen konularla doğrudan bağlantılı sorularla karşılaşmış oldu

(Şeyma Güven/Ankara)

3- Kablosuz haberleşmede yerli ve milli teknolojilerin üretilmesi kritik önemde olacak

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü:

"Kablosuz haberleşmede Türkiye, kendi yerli milli ürünlerini üretmeli ve kullanabilmeli"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/İstanbul)

4- Bilgi ve iletişim sektörünün brüt satışları 5 yılda 7 katına çıktı

Sektördeki firmaların aktif büyüklüğü, 2024'te yaklaşık 2,5 trilyon lira oldu

Sektörün net karı 5 yılda 7,5 katına çıkarak 16,9 milyar liradan 127 milyar liraya ulaştı

Bu alanda faaliyet gösteren firmaların yurt dışı satışları, son 5 yılda yaklaşık 11 katına çıkarak 219,8 milyar lirayı buldu

(Mert Davut/Ankara)

5- Denizlerdeki azot ve fosfor kirliliğine yerli teknolojiyle çözüm

İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güçlü İnsel:

"Atık su arıtma tesisi çıkış kriterleri, Avrupa'da ve dünyada giderek düşürülüyor çünkü nüfus arttıkça bu değerler de kirlenmeyi azaltmak için düşürülmeli"

"Mevcut tesislerin de buna uyum sağlayıp teknolojik olarak revize edilmesi gerekiyor, alternatiflerden biri de bizim ürettiğimiz teknoloji"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

6- İsrail'in Gazze saldırılarını yoğunlaştırması boykot çağrılarını yeniden gündeme getirdi

???????- İsrail'in Gazze'de işgali genişletecek saldırı planını uygulamaya başlaması, özellikle Batı ülkelerinde tepki çekerken İsrail ürünlerine yönelik uluslararası boykot ve yaptırım çağrıları daha da güçlendi

İsrail'in en büyük ticaret ortağı konumunda bulunan AB, İsrail mallarına uygulanan ticari imtiyazların askıya alınmasını ve İsrail yetkililerine yaptırım uygulanmasını görüşecek

Belçika, İspanya, Fransa, İngiltere ve Kanada gibi ülkelerde sivil toplum kuruluşları İsrail ve ürünlerinin boykot edilmesi için ses yükseltiyor

(Ekip/Brüksel) (Grafikli)

7- Eski Madrid Belediye Başkanı Manuela Carmena, İsrail'in Gazze'de vahşi soykırım uyguladığını söyledi:

"Gazze'de olanlar, hayal edilebilecek en büyük insan hakları ihlalinin kanıtlarını önümüze seriyor. Bu, acımasız, vahşi, açıklanamaz bir soykırımdır"

"Amerika Birleşik Devletleri muazzam bir güç. Bizim talihsizliğimiz, ABD Başkanı olarak şiddete bu kadar meyilli ve (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya bu kadar yakın, bazı açılardan onunla aynı olan bir başkanın olması. İsrail'de yaşananların ABD politikasının bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz"

(Şenhan Bolelli/Madrid) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Trump'ın Bagram planı, Afganistan üzerine büyük güç rekabetini yeniden gündeme getirdi

ABD yönetiminin, karalarla çevrili Afganistan'ın uzak coğrafyasında çevresinden yalıtılmış dev askeri üssün yaratacağı güvenlik ve lojistik sorunlarına rağmen Bagram Hava Üssü'nü geri almak istemesi, küresel rakibi Çin'e karşı Avrasya kıta kütlesinde ileri karakola sahip olmayı ne kadar önemsediğini gösteriyor

Denklemin diğer tarafındaki Çin, "Kuşak ve Yol Girişimi" ile tarihi İpek Yolu güzergahında ulaştırma ve altyapı projeleriyle Doğu-Batı ticaretini canlandırmayı hedeflerken bu coğrafyada kritik konumda bulunan Afganistan'da istikrarın sağlanmasını çıkarına görüyor

(Emre Aytekin/Pekin)

9- Devlet Tiyatroları, 1 Ekim'de komedi oyunlarıyla perdelerini açacak

Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürü Esat Tanrıverdi:

"Sezon açılış tarihi olan 1 Ekim'de, Ankara Devlet Tiyatrosu'nun tüm sahnelerinde ve ülkedeki tüm sahnelerimizde komedi oyunları oynayacak. Sadece Ankara'da değil, tüm Türkiye'de hep birlikte gülelim istiyoruz"

(Yasemin Kalyoncuoğlu-Fatma Nur Candan/Ankara)

10- Huzurevi sakinleri ile devlet korumasındaki kız çocuklarının buluşmasından koruyucu annelik çıktı

"Aile Yılı" dolayısıyla hayata geçirilen "Nesiller Gökyüzünde Buluşuyor" projesi kapsamında Etiler Huzurevi sakinleri ile devlet korumasındaki kız çocukları, birlikte yaptıkları uçurtmaları İstanbul semalarına bıraktı

Huzurevi sakini Zehra Ersan Akpir:

"Bana çok cici bir kız düştü. Birlikte uçurtmamızı yaptık, uçurduk. Aramızda babaanne-torun ilişkisi başladı. Şimdi yanımdan ayrılmıyor. Ben de ona koruyucu annelik yapmak istediğimi, kuruluş müdürüne söyledim"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Yabancı hekimler, Türk doktorlarının geliştirdiği yöntemi yerinde izledi

Türk hekimler tarafından 3 yıl önce ön çapraz bağ yırtığının tedavisi için geliştirilen Kocabey Press Fit tekniği, yurt dışındaki hekimlerin de dikkatini çekiyor

TUSYAD Başkanı Prof. Dr. Yavuz Kocabey:

"Bu yöntemi görmek ve deneyimlemek için yurt dışından doktorlar Türkiye'ye geliyor. Bugün Romanya ve Yunanistan'dan gelen hekimler tekniği inceledi. Önümüzdeki ay Polonya'da yapılacak toplantıda da Kocabey Press Fit tekniği sunulacak"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- TRAFİKTE MOTOSİKLET GERÇEĞİ - Motosiklet sürücüsü hukukçudan "Mevzuattaki eksiklikler giderilmeli" önerisi

Avukat Mustafa Enes Erol:

"Bizim Karayolları Trafik Kanunu'muz otomobil endeksli hazırlanmış bir kanun. İçinde motosiklete özel hükümler, yok denecek kadar az"

"Kanun'un bir an önce motosikletleri de göz önünde bulunduran şekilde yenilenmesi ve düzenlenmesi gerekiyor"

(Muhammed Nuri Erdoğan/Ankara)

13- Türkiye'nin enerji açığına hibrit güneş kapasitesi katkı sağlayabilir

Türkiye, mevcut rüzgar ve hidroelektrik santrallerine 8 gigavatlık hibrit güneş kapasitesi ekleyerek güneş kurulu gücünü yüzde 35 artırabilir

GÜYAD Başkanı Cem Özkök:

"Hibrit kapasite, özellikle tüketim merkezlerine yakın noktalarda arz güvenliğini artırır"

(Hümeyra Ayaz/Ankara)

14- Doğal gaz son 10 yılda en hızlı büyüyen enerji kaynağı oldu

Küresel üretimin yüzde 70'i geleneksel kara ve deniz sahalarından sağlanıyor

Denizlerde 2015'te üretime başlanmasıyla doğal gaz üretiminde sıçrama yaşandı

Doğal gaz kategorisindeki farklı gazların üretimini artırmak için geleneksel olmayan yöntemler tercih ediliyor

(Fuat Kabakcı/Ankara)

15- "Filenin Efeleri", Dünya Şampiyonası'nda tarihe geçmek için sahaya çıkacak

Filipinler'de düzenlenen şampiyonada grubunu namağlup lider tamamlayan A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarın son 16 turunda Hollanda ile karşılaşacak

Milliler, Hollanda'yı mağlup etmeleri halinde organizasyon tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdıracak

Türkiye, Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'ndaki en iyi derecesini 11'inci olduğu 2022 yılında elde etti

(Halil İbrahim Avşar/Ankara)

16- Türkiye'nin ilk UTMB Dünya Serisi yarışı, Rize'nin Kaçkar Dağları'nda koşulacak

Dünyanın en prestijli ultra dağ maratonu UTMB Dünya Serisi'nin Türkiye'deki ilk ayağı "Kaçkar by UTMB", Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci:

"Rize'ye bir marka organizasyon kazandırmak için çalışmalar yaptık. Kaçkar by UTMB böyle başladı"

"Kaçkar by UTMB'de 55 ülkeden 2000'e yakın sporcu yarışacak. Bu ülkelerin 20'den fazlası Avrupa'dan"

"Kaçkar'ı ve Çamlıhemşin'i doğa ve dağ sporlarında Chamonix'in konumuna getirmek, dünyada dağ sporları merkezi olarak tanıtmak istiyoruz"

(Fatih Çakmak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

17- Antalyaspor Başkanı Perçin, 3 hafta sonra gerçek performanslarını bulacaklarına inanıyor

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin:

"Futbol şansımız yanımızda olursa üst sıralarda olacağımıza inanıyorum. Bu takımın 3 haftaya daha ihtiyacı var. Futbol anlamında biraz daha gelişeceğiz"

(Süleyman Elçin/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

