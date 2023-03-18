ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 18 Mart 2023

6 Nisan 1920

1- Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma batıklar Çanakkale Savaşları araştırmacılarına yol gösteriyor

ÇOMÜ Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mithat Atabay:

"Çanakkale Savaşları'nın denizdeki batıkları ve malzemeleri yeni bilgilere ulaşmamızı da sağladığı için özellikle ne şekilde battıkları ve nasıl vuruldukları konusunda önemli bilgiler veriyor. Çünkü batıkların konumları, meydana gelen patlamalar bize bunları açıkça gösteriyor. Su altındaki savaş kalıntılarından çok önemli bilgilere sahip oluyoruz"

(Burak Akay/Çanakkale) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Jandarma baba oğul Hatay'da depremzedelere hizmet etmenin gururunu yaşadı

Emekliliğine günler kala yaşanan depremde insanlara yardımcı olmak için eski görev yeri Hatay'ın Hassa ilçesine gelen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bilal Kütükoğlu, Kastamonu'dan görevlendiren oğlu Jandarma Uzman Çavuş Berkay Kütükoğlu ile afet sonrası müdahale çalışmalarına katıldı

Baba Bilal Kütükoğlu:

"Burada beraber koştuk, beraber yardım ettik. Yanımda oğlumun olması çok güzel bir duyguydu. Sahada 'komutanım', yalnız kaldığımızda ise 'baba' diyordu"

(Abdullah Doğan/Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Acıların en büyüğünü yaşayan başhekim Hataylı depremzedeler için görevine döndü

Antakya'da ikiz kızları ve oğlunun hayatını kaybettiği binanın enkazından 41 saat sonra çıkarılan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Sıtkı Sönmez:

"Herkes annesi, babası ve yakınları öldüğünde çok üzülür ama evlat acısı çok farklı. Tarifi çok zor. Her bir evladın için ayrı bir acı duyuyorsun"

(Serkan Avcı-Mehmet Bayrak/Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- GRAFİKLİ - Depremin tarım sektöründe yarattığı zarar 24,2 milyar lirayı buldu

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının raporunda, depremin tarım sektöründe yol açtığı tahribat ortaya konularak, sektörün toparlanması için kısa, orta ve uzun vadede atılması gereken adımlara yer verildi

Kısa vadede hasar gören ahır ve ağılların onarımı, yıkılanların yeniden inşa edilmesi ve mevsimlik tarım işçisi istihdamı için tedbir alınması önerildi

Orta ve uzun vadede ise göç nedeniyle ekilmeyecek araziler belirlenerek Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla kiralanmasının sağlanması, tarım sektöründen çıkışların önlenmesi için deprem bölgesine yönelik destekleme programlarının uygulanması tavsiye edildi

(Zeynep Canlı/Ankara)

5- Savunma sanayisinde işbirliği yapılan ülke sayısı 84'e ulaştı

İşbirlikleriyle sektördeki ihracatın artırılmasına ve savunma tedarikinde işbirliği yapılan ülkeler nezdinde yaşanan sorunların çözülmesine yönelik adımlar atılıyor

(Göksel Yıldırım/Ankara)

6- Tekstil ve ham maddelerinden 2 ayda 1,5 milyar dolarlık ihracat

Bu yılın ocak-şubat döneminde toplam ihracatının 677 milyon dolarlık bölümünü İstanbul'dan gerçekleştiren sektör, İtalya'ya 137 milyon dolar, Belarus'a 109 milyon dolar ve Rusya Federasyonu'na 68 milyon dolarlık ihracat yaptı

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

7- Küresel bankacılık sektörü zorlu bir haftayı geride bıraktı

ABD'de Silvergate Capital'ın batışıyla başlayan bankacılık sektörüne ilişkin endişeler, Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bank'ın iflası ile First Republic Bank'ın yaşadığı sıkıntılarla krize dönüştü

İsviçre'nin 167 yıllık bankası Credit Suisse'in sıkıntıya girmesiyle Avrupa'ya da sıçrayan panik, küresel bir bankacılık krizi korkusunu artırdı

(Sevgi Ceren Gökkoyun-Dilara Zengin/New York-Washington)

8- İstanbul'daki Hazreti Ömer Camisi'ne çocuklar büyüklerini götürüyor

Kur'an-ı Kerim, siyer, ilmihal gibi dini eğitimin yanı sıra robotik kodlama, ebru, satranç, okçuluk, işaret diliyle ilahinin yer aldığı dersler verilen camide, masa tenisi, langırt, seyyar dönme dolap ve çeşitli oyun grupları yer alıyor

Müezzin-kayyım İbrahim Aslan:

"Gelen çocuklar, özellikle 4-6 yaş çağındaki çocuklar. Annelerine her gün 'Ne zaman camiye gideceğiz' diye soruyorlar. Çocuklar camiye gelmeyi iple çekiyor"

(Mücahit Türetken/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Deplasman maçı sayesinde depremden kurtulan Adam Voleybol Kulübü filede iddialı

Adam Voleybol Kulübü Genel Menajeri Sedat Torun:

"Depremi yaşamadık ama ailelerimiz yaşadığı için takımımız bundan olumsuz etkilendi"

Takım kaptanı Duygu Üçdağ:

"Takımımız güçlü bir takım, oyuncularımız güçlü karaktere sahip. Bu olay bizi yıprattı ama her şey düzgün olduktan sonra hızlıca çalışmalara başladık"

(Ali Ballı/Muğla) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Depremden kurtulup mindere çıkan genç judocu, milli takıma seçildi

Kahramanmaraş'ta "asrın felaketi"ni yaşayan 17 yaşındaki Enes Uslu, Kocaeli'de antrenman yaparak katıldığı Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

Enes Uslu:

"Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanmak istiyorum. Kazandığım dereceyi de depremzede kardeşlerime armağan ediyorum"

(Kadir Yıldız/Kocaeli) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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