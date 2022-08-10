ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 10 Ağustos 2022

Amfibi Hücum Timleri, karada ve suda düşmana korku salıyorİzmir'in Foça ilçesinde konuşlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Amfibi Deniz Piyade Tugayında, fiziki ve askeri yönden üstün standartlara ulaşmaları için çeşitli alanlarda zorlu eğitimlerden geçirilen "timsah" lakaplı...

6 Nisan 1920

1- Amfibi Hücum Timleri, karada ve suda düşmana korku salıyor

İzmir'in Foça ilçesinde konuşlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Amfibi Deniz Piyade Tugayında, fiziki ve askeri yönden üstün standartlara ulaşmaları için çeşitli alanlarda zorlu eğitimlerden geçirilen "timsah" lakaplı Amfibi Hücum Timleri, aksiyon filmlerini aratmayan tatbikatlarla zorlu görevlere hazırlanıyor

Yaklaşık 8 haftalık zorlu kursu başarıyla bitiren personel, daha sonra özel timlerde görev almaya başlıyor

(Halil Fidan/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Küresel enerji krizi, kaynak arayışında nükleeri yeniden gündeme taşıdı

Londra merkezli Dünya Nükleer Birliği verilerine göre, AB ülkeleri, iklim değişikliğiyle mücadele taahhütleri kapsamında kapatmayı planladıkları nükleer enerji santrallerine ilişkin planlarını yeniden değerlendiriyor

Birleşik Krallık, Fransa, ABD, Kanada ve Çin başta olmak üzere birçok ülke, nükleer enerjide yeni ve ilk olma özelliği taşıyan santralleri kurmaya hazırlanıyor

(Nuran Erkul Kaya/İstanbul)

3- SGK'den 91 milyon lira emzirme ödeneği

Kurum, doğum yapan sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilen emzirme ödeneği kapsamında bu yılın ocak-temmuz döneminde 291 bin 649 rapora karşılık 91 milyon 747 bin 507 lira ödeme gerçekleştirdi

(Özcan Yıldırım/Ankara)

4- ABD'nin "Tornado" hamlesi kripto piyasasında merkeziyetsizlik tartışmalarını başlattı

Icrypex Hazine Müdürü Gökçe Çalışan:

"Büyük ekonomilerin yavaş yavaş renklerini belli ettiğini görüyoruz. Şu anda ABD ve Avrupa tarafında kripto paralara tamamen yasak gelmesini artık kimse beklemiyor. Bunun yerine regülasyonların ekosistemin büyümesine zarar verip vermeyeceğini, verirse de ne kadar sekteye uğratacağını konuşuyoruz"

Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü:

"Karar ilk etapta kripto paraları olumsuz etkileyecek gibi dursa da bu varlıkların finansal olarak benimsenmesi için kara para aklama gibi suçlardan ayrıca arınması gerek. Bu nedenle biz bu hamleye 'merkezileşme' olarak değil, 'kurumsallaşma' olarak bakıyoruz"

(Muhammed Said Tanıl/İstanbul)

5- Bulgaristan'a ihracatta tarihi zirve

Türkiye'nin Bulgaristan'a ihracatı, 483 milyon 279 bin dolarla tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaştı

Bulgaristan'a en fazla dış satımı 226 milyon 165 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

6- Milli pentatlet İlke Özyüksel'in "tarihi madalya" mutluluğu

Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'ye büyüklerde ilk madalyayı kazandıran İlke Özyüksel:

"Benim için muazzamdı. Hayatımda ilk defa finişi geçerken mutluluktan çığlık çığlığaydım"

"Olimpiyatlarda da madalyayı inşallah alacağız. Çoklu spor branşında ülkemizin ilk madalyası olacak"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.