Türkiye 7 Milyon Ton İhracat Gerçekleştirdi

6 Nisan 1920

1- Türkiye'de geçen yıl demir yolu ile yaklaşık 7 milyon tonluk ihracat yapıldı

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Ülkemizde geçen yıl demir yollarıyla sınır kapılarından 2 milyon 104 bin ton, liman bağlantılı 4 milyon 562 bin ton ihracat taşıması gerçekleştirildi"

"Karasal taşımacılıkta demir yolunun payını artırmak, üretici ve sanayicilere rekabet avantajı sağlamak, maliyetleri azaltmak ve sürdürülebilir bir lojistik yapıyı teşvik etmek öncelikli hedefimizdir"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur-Mertkan Oruç/Ankara)

2- YÖK'ün "34 yaş üstü kadınlar kontenjanı" projesi ilk mezunlarını verdi

Proje sayesinde 2023-2024'te devlet üniversitelerinin ön lisans ve lisans programlarına toplam 28 bin 732 kadın yerleştirilirken, bu yıl ön lisansı başarıyla tamamlayan öğrenciler kep attı

Galatasaray Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü ön lisans programından mezun olan Pelin Doğan: "Okumak istediğiniz bölümü tercih edin, onda ilerleyin. Ama asla 'Yaşım ilerledi, nasıl yaparım?' gibi şüpheniz olmasın. Okulda hocalar da arkadaşlar da hepsi destek oluyor"

(Başak Akbulut Yazar/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli füzeler için 3 koldan yerli motor

Roketsan ile Kale Jet Motorları arasında imzalanan Seyir Füzeleri Seri Üretim Motor Tedariki Sözleşmesi, yerli motor ihtiyacının karşılanmasında yeni bir dönemin kapısını açtı

Seyir füzelerine yönelik motorların yüksek adetli seri üretimi kapsamında ATMACA Füzesi için KTJ-3200A, SOM Füzesi için KTJ-3200S, KARA ATMACA Füzesi için KTJ-3700 ve ÇAKIR Füzesi için KTJ-1750 turbojet füze motorları tedarik edilecek

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- HAB, savunma sanayisinde "takım yıldızlarıyla" yükseliyor

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB) Genel Müdürü Mehmet Nihat Yapıcı:

"Parçalar HAB'da birleşiyor ve platforma dönüşüyor. KAAN, HÜRJET, Altay tankı gibi sistemlerde firmalarımızın izi var"

(Firdevs Bulut Kartal/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Depremlerde yıkımın simgesi olan "600 Evler Sitesi'nde yaşam yeniden başladı

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde 43 bloku yıkılan sitenin yerine, fore kazık, radye temel ve tünel kalıp yöntemiyle yeniden 600 konutluk site inşa edildi

Sitede yaşamaya başlayan hak sahiplerinden Gül Doğan: "Allah, Cumhurbaşkanımıza uzun uzun ömürler versin, onun tırnağına taş değdirmesin. Sözünde durdu ve evlerimizi bize verdi"

(Mehmet Bayrak/Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Türkiye'den yılın ilk yarısında Türk cumhuriyetlerine yaklaşık 5,1 milyar dolarlık rekor ihracat

Bu dönemde Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği Türk cumhuriyeti 1 milyar 510 milyon 122 bin dolarla Kazakistan oldu

(Mert Davut/Ankara)

7- Türkiye, yılın ilk yarısında 58 fasılda ihracatını artırdı

Bu dönemde en fazla ihracat artışının görüldüğü fasıl motorlu kara taşıtları oldu

Savunma sanayisindeki başarılar ihracat rakamlarına da yansırken "silahlar ve mühimmat" faslındaki ihracat yaklaşık 2 katına çıktı

(Mertkan Oruç/Ankara)

8- Türkiye balıkçı gemisi üretimi ve ihracatında dünyada ilk sırada

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven:

"Balıkçı gemisi üreten tersanelerimizin başarıları nedeniyle son 3 yıldır balıkçı gemisi ihracatında Türkiye, dünya şampiyonu olmuştur. İkinci sırada ise İspanya geliyor"

"Geçtiğimiz sene 354 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdik"

(Kaan Ulu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Tarım sayımı için kurulan bürolarda yoğunluk başladı

Söz konusu bürolar, tarımsal işletmelerin parsel ile ekipman gibi envanter kayıtlarını tutuyor

Pursaklar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilal Karabiber: "Vatandaşlarımız kendilerine mesajlar iletildikçe buraya geliyor. Vatandaşlara muhtarlıklar ve ziraat odaları aracılığıyla duyurular yapılıyor"

(Mehmet Can Toptaş/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Uzmanlara göre Avrupa'nın "Filistin'i tanıma" kararları İsrail politikasında kırılma noktası

ABD Ohio Devlet Üniversitesi Uluslararası ve Karşılaştırmalı Hukuk Profesörü John Quigley: "Çocukların açlıktan ölmesi ve buna karşı hiçbir şey yapmamış olmalarından utanç duyduklarını düşünüyorum"

Uluslararası hukukçu Dr. Lena El-Malak: "Dünyayı harekete geçirmek için aç Filistinlileri, özellikle aç çocukları görmeleri gerekti"

(Selman Aksünger/Lahey) (Görüntülü)

11- ABD'nin gümrük tarifelerinin küresel ekonomi ve ticarete net etkileri, 2026'da hissedilecek

UNCTAD Genel Sekreteri Rebeca Grynspan:

"(Tarifelerin) Bunların ekonomiye yansıması zaman alacak. Bu nedenle, asıl etkinin gelecek yıl hissedileceğini öngörüyorum"

"(Küresel olarak) Ortalama tarifelerin son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşacağı bir ticaret yapısına doğru ilerlediğimiz konusunda hiçbir şüphe yok ve bu durum, ticarette büyük bir değişim anlamına geliyor"

"En fazla endişe duyduğumuz konulardan biri, tarifeler karşısında en kırılgan konumdaki az gelişmiş ülkeler. En az gelişmiş ülkelerin ABD'ye ihracatında yüzde 50-60'a varan bir düşüş ihtimali söz konusu"

(Nuran Erkul/Londra) (Görüntülü)

12-? ?Türkiye'den Suriye'ye doğal gaz akışıyla ülkenin günlük elektrik arzı 10 saate çıkacak

Türkiye'den Suriye'ye gaz akışının 2 Ağustos'ta başlaması bekleniyor

Halep'te bir santralde elektrik üretiminde kullanılacak gaz, mevcutta Suriye'de üretilen elektriği 2 katına çıkaracak

(Başak Erkalan/Ankara) (Grafikli)

13- Şile'de kadın polise başörtüsünden dolayı hakaret eden şüpheli hakkında soruşturma

Şile Cumhuriyet Başsavcılığınca, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "kamu görevlisine hakaret" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı

(Büşra Alakoyun/İstanbul) (Görüntülü)

14- Antalya semalarında süzülen "balonlar" turizme çeşitlilik sunuyor

Antalya'da Aspendos Antik Kenti'nden havalanan sıcak hava balonları, yerli ve yabancı turistleri gökyüzünde keşfe çıkarıyor

Kentte balon turizmini başlatan firmanın müdürü Mehmet Keleş: "Turistler, tarihi Aspendos Tiyatrosu, su kemerleri, Selçuklu Köprüsü ve Köprüçay'ı havadan görme fırsatını yakalıyor"

(Hatice Özdemir Tosun-Servet Tümer/Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Kene avcısı kınalı kekliklere dürbünlü, fotokapanlı ve dronlu takip

Kahramanmaraş'ta, kene ile mücadele kapsamında ayaklarına seri numaralı halkalar takılarak doğaya salınan 200 kınalı keklik, dron, fotokapan ve uzmanlar tarafından dürbünle izleniyor

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı Çağlar Sinmez: "Proje çerçevesinde kene ile mücadelede kekliklerin önemi nedir, gerçekten etkili midir, bunu test edeceğiz, gözlemleyeceğiz"

(İzzet Mazı/Kahramanmaraş) (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- Alperen Şengün hedeflerini açıkladı: EuroBasket'te madalya, NBA'de şampiyonluk

Houston Rockets'ta forma giyen 23 yaşındaki milli basketbolcu:

"Hedefimiz şampiyonluk. Herkes bunu istiyor. Umarım Houston şehrine bunu verebiliriz. Ülkeme bu sevgiyi ve onuru bir daha yaşatabilirim"

"(EuroBasket 2025) Hedef tabii ki madalya. Çok iyi bir takımımız var. Herkes odaklanırsa ve kazanma arzusuyla oynarsa iyi işler başaracağımıza inanıyorum"

"NBA'de biraz zaman geçtikten sonra oyuncular ve koçlar nasıl davranıyorsa, ben de ona göre kendimi geliştirdim. Bunu kendi kendime yaptım. Mental olarak çok güçlendim"

(Emre Doğan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

17- Fenerbahçe tarihinin 200. yabancı oyuncusu Nelson Semedo

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı sağ bek Nelson Semedo, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki sekizinci Portekizli futbolcu oldu

Ali Koç başkanlığında 109. transferine imza atan sarı-lacivertli kulüp, aynı dönemde 68. yabancı oyuncusunu kadrosuna kattı

(Bozhan Memiş/İstanbul)

18- 143 yıllık Alman kulübünü Türkler şampiyon yaptı

Almanya'da bir dönem 2. lige kadar çıkan ancak yakın zaman önce iflasın eşiğine gelen futbol kulübü SV Südwest, yönetime Türklerin gelmesinin ardından bölgesel amatör ligde şampiyon oldu

SV Südwest Kulübü Başkanı Serdar Gökalp: "Takım iflasın eşiğinde olduğu için yardıma geldik. Seçimlere girdik, bir Türk olarak Almanya'nın 143 yaşında olan köklü takımının başkanlığına seçildik"

"Hedefimiz, arka arkaya dört sene şampiyon olmak. Profesyonel liglerde tekrar takımımızı görmek istiyoruz"

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.